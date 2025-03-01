Вопрос об ответственном отношении людей к собакам и защиты людей от собак планируется решить в Верховном Совете ПМР на законодательном уровне. Комитет по вопросам региональной политики и ЖКХ подготовил к рассмотрению и вынес на заседание комитета 3 альтернативных законопроекта, которые призваны отрегулировать многолетнюю проблему.
Что делать с безнадзорными собаками и как заставить людей нести ответственность за животных, которых берут и затем выбрасывают на улицу. К концу зимы – началу весны количество бродячих собак увеличивается. В информационном пространстве становится все больше сообщений о нападении собак на детей и взрослых на улицах населенных пунктов. До сих пор вопрос – что делать – не урегулирован. Отстреливать или усыплять бродячих животных запрещено законом. Разработанные депутатами законопроекты должны разрешить многолетний спор между зоозащитниками и пострадавшими от нападений собак, передает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Законопроект «Об обращении с собаками» разработал депутат Верховного Совета ПМР Олег Василатий. На инициативу поступили 3 отрицательных заключения. Правительственное – положительное с замечаниями.
Бендерский городской Совет народных депутатов представил проект закона «Об ответственном обращении с собаками в ПМР» и 3 сопутствующих проекта закона о внесении изменений в законы «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об основах налоговой системы в ПМР», а также в Кодекс об админправонарушениях. Инициативу представил глава горсовета города Бендеры Юрий Кара. По его словам, при разработке правового акта проходило обсуждение с различными ведомствами и зоозащитниками, были учтены все замечания, изучен международный опыт требований к собственникам собак, опыт регулирования численности животных в таких странах, как США, Франция, Канада. Также предлагается решение вопроса по сокращению на улицах количества безнадзорных и/или брошенных собак.
Еще одна законодательная инициатива принадлежит группе депутатов Верховного Совета ПМР – Галине Антюфеевой, Григорию Дьяченко, Валерию Бабчинецкому и Андрею Сафонову. Парламентарии разработали проект закона «Об ответственном обращении с собаками в ПМР» и пакет сопутствующих изменений в законы «Об основах налоговой системы в ПМР» и «Об охране окружающей среды». Как отмечается в пояснительной записке, проект закона направлен на урегулирование правоотношений в области содержания домашних собак, защиты их от жестокого обращения, регулирования численности собак на территории Приднестровья в целях обеспечения прав и законных интересов граждан республики. В этом проекте закона также учитывается опыт и законодательство различных стран, в том числе и Российской Федерации.
На законопроекты Бендерского горсовета и группы депутатов Верховного Совета поступили в основном положительные заключения, в ряде случаев – с замечаниями.
Присутствующие на заседании Комитета депутаты, авторы законопроектов, официальные представители и приглашенные рассмотрели все законопроекты, задали уточняющие вопросы и заслушали выступления. На заседании Комитета отмечалось, что все 3 проекта закона направлены на решение вопроса с безнадзорными животными и на введение обязанности владельцев собак нести за них ответственность.
Депутатскому корпусу предстоит принять решение, какой проект закона об обращении с собаками будет взят за основу и принят в первом чтении, а какие законопроекты будут отклонены. Комитет по вопросам региональной политики и ЖКХ на пленарном заседании Верховного Совета ПМР представит свое мнение по выбору основного законопроекта. Окончательное решение в ходе голосования на пленарном заседании примут депутаты Верховного Совета ПМР.