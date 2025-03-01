В Молдове нарушителям новых правил грозят штрафы до 2 250 леев или 40-60 часов общественных работ. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 15 тыс. леев и даже получить запрет на ведение определенной деятельности сроком на один год, передает bloknot-moldova.ru.
Где будет запрещено курить?
- в общественных местах на открытом воздухе – парках, пляжах, остановках транспорта;
- на рабочем месте, у окон и на балконах;
- на спортивных площадках и детских игровых зонах;
- в подъездах, лифтах и других местах общего пользования.
Табачные изделия также должны быть надлежащим образом маркированы. Сюда, помимо классических сигарет, также будут включены электронные сигареты, флаконы для заправки и растительные продукты для курения. Они должны будут содержать четкие предупреждения о рисках употребления никотина.
Аналогичным образом вводятся новые запреты на рекламу и спонсорство табачных изделий и сопутствующих товаров, в том числе в видеоиграх и телепрограммах.
Новые правила уже получили одобрение и вскоре будут вынесены на рассмотрение парламента РМ.