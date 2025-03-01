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В Молдове штрафы за курение в общественных местах могут значительно вырасти

В Молдове штрафы за курение в общественных местах могут значительно вырасти
Фото с сайта avesta.tj/источник: fergana.agency

В Молдове нарушителям новых правил грозят штрафы до 2 250 леев или 40-60 часов общественных работ. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 15 тыс. леев и даже получить запрет на ведение определенной деятельности сроком на один год, передает bloknot-moldova.ru.

Где будет запрещено курить?

- в общественных местах на открытом воздухе – парках, пляжах, остановках транспорта;

- на рабочем месте, у окон и на балконах;

- на спортивных площадках и детских игровых зонах;

- в подъездах, лифтах и других местах общего пользования.

Табачные изделия также должны быть надлежащим образом маркированы. Сюда, помимо классических сигарет, также будут включены электронные сигареты, флаконы для заправки и растительные продукты для курения. Они должны будут содержать четкие предупреждения о рисках употребления никотина. 

Аналогичным образом вводятся новые запреты на рекламу и спонсорство табачных изделий и сопутствующих товаров, в том числе в видеоиграх и телепрограммах.

Новые правила уже получили одобрение и вскоре будут вынесены на рассмотрение парламента РМ.
  • Сегодня, 10:01
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