Постановлением Правительства Приднестровья установлены нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемые при предоставлении населению ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, сообщает newspmr.com.
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются на календарный месяц и не переносятся на следующие месяцы потребления.
Нормы потребления воды, учитываемые при предоставлении коммунальной услуги водоснабжения при отсутствии приборов учета / в том числе горячей воды:
1. Жилые дома с водоразборными колонками: а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки; б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.
2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.
3. Жилые дома: а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки; б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.
4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами: а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки; б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки; в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки; г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки; д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки; е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.
5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением: а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки; б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки; в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки; г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.
6. Общежития коридорного типа: а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки; б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки; в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки; г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.