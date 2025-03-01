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Нормы потребления воды на 2025 год

Нормы потребления воды на 2025 год
источник фото: expertcentr.com.ua

Постановлением Правительства Приднестровья установлены нормативы потребления коммунальных услуг, учитываемые при предоставлении населению ПМР льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, а также для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии индивидуальных приборов учета. Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, сообщает newspmr.com.

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются на календарный месяц и не переносятся на следующие месяцы потребления.

Нормы потребления воды, учитываемые при предоставлении коммунальной услуги водоснабжения при отсутствии приборов учета / в том числе горячей воды:

1. Жилые дома с водоразборными колонками:
а) уличными – 40 литров на 1 человека в сутки;
б) дворовыми – 45 литров на 1 человека в сутки.

2. Жилые дома с водопроводом без канализации – 50 литров на 1 человека в сутки.

3. Жилые дома:
а) с водопроводом, канализацией, без ванн – 110 литров на 1 человека в сутки;
б) с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением – 125 литров на 1 человека в сутки.

4. Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами:
а) с водонагревателями на твердом топливе – 150 литров на 1 человека в сутки;
б) с газовыми водонагревателями – 190 литров на 1 человека в сутки;
в) с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки;
г) с объёмными электрическими водонагревателями – 150 литров на 1 человека в сутки;
д) с быстродействующими электрическими водонагревателями и одноточечным водоразбором – 190 литров на 1 человека в сутки;
е) с быстродействующими электрическими водонагревателями и многоточечным водоразбором – 250 литров на 1 человека в сутки.

5. Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением:
а) оборудованные мойками, умывальниками и душами – 230/85 литров на 1 человека в сутки;
б) оборудованные душами и сидячими ваннами – 275/90 литров на 1 человека в сутки;
в) оборудованные душами и ваннами длиной от 150 до 170 см – 300/105 литров на 1 человека в сутки;
г) при высоте зданий более 12 этажей – 400/115 литров на 1 человека в сутки.

6. Общежития коридорного типа:
а) без душевых – 60 литров на 1 человека в сутки;
б) с общими душевыми – 100/60 литров на 1 человека в сутки;
в) с общими душевыми, столовыми и прачечными – 140/80 литров на 1 человека в сутки;
г) с санузлами во всех жилых блоках – 200/100 литров на 1 человека в сутки.
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