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В ОКК утвердили новых представителей во всех делегациях

В ОКК утвердили новых представителей во всех делегациях
фото: novostipmr.com

В Объединённой контрольной комиссии прошли плановые ротации – новые представители появились во всех делегациях: российской, приднестровской, молдавской и украинской. Обсуждение шло месяц, т. к. каждая сторона поочерёдно представляла новых кандидатов в своём составе взамен выбывших. И вот на последнем заседании всех их утвердили, сообщает novostipmr.com.

«Обсуждение происходило в течение 4 заседаний, оно было принято пакетом: учитывая масштабность обновления, мы должны были согласовать все детали. Это определённый компромисс, я считаю, и в целом позитивный момент. Он свидетельствует о важности работы органа управления миротворческой операции. Все стороны проявляют интерес к его работе, и это даёт надежду на то, что мы, может быть, перезагрузившись, будем способны на более выверенные и правильные решения», – прокомментировал журналистам сопредседатель Объединённой контрольной комиссии от России Александр Андреев.

В составе делегаций вошли как военные наблюдатели, так и эксперты. Теперь они приступили к выполнению своих профессиональных обязанностей в составе Объединённой контрольной комиссии.

  • Сегодня, 10:11
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