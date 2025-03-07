Министерство обороны Польши приглашает членов парламента на двухдневные курсы военной подготовки, сообщила газета Super Express. Как рассказал изданию заместитель министра обороны Цезарий Томчик, уже весной депутаты смогут отправиться на полигон.
"Мы хотим, чтобы каждый член парламента прошел двухдневную военную подготовку", — заявил Томчик, пишет ria.ru.
По его словам, обучение будет добровольным.
"В курс войдут стрельба, оказание первой помощи и теоретическая часть, касающаяся планирования обороны и бюджета", — сказал он. В последние несколько лет Польша активно продвигает краткосрочные курсы военной подготовки, на которые могут записаться все желающие граждане.
Минобороны Польши последнее время активно реализует инициативы по военной подготовке для населения. В 2024 году появились программы "Образование с армией" для школьников, "Каникулы с армией" для молодых людей, желающих пройти сборы, а также "Выходные с армией" и "Тренируйся с армией" для всех поляков.