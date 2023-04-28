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С 1 марта услуги газовиков можно будет оплачивать картой

С 1 марта услуги газовиков можно будет оплачивать картой
фото: novostipmr.com

С 1 марта 2025 года жители Приднестровья смогут оплачивать ремонт и замену газового оборудования банковской картой или через другие безналичные способы, сообщается в телеграм-канале «Тираспольтрансгаза».

Что это значит для вас?
Теперь не нужно искать наличные — оплатить услуги ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» можно быстро и удобно.

А если удобнее платить наличными?
Для пенсионеров старше 70 лет, людей с инвалидностью I и II группы, а также граждан с ограниченной подвижностью останется возможность оплачивать услуги наличными.

Как оплатить?
Когда к вам приедет мастер, он предложит оплатить услугу картой через терминал или через QR-код. Также возможны и другие безналичные способы оплаты — их вам подскажут при оформлении заявки.

Переход на безналичные платежи — это удобство, безопасность и скорость расчетов. Будьте в курсе изменений!
  • Сегодня, 09:59
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