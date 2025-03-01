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Новые правила штрафов для водителей в Молдове

Новые правила штрафов для водителей в Молдове
источник фото:bloknot-moldova.ru

В Молдове штрафы с камер будут выписываться автоматически. Водителям заказным письмом будут высылаться уведомления о правонарушении. Если они не явились в течение 60 дней для составления протокола, им автоматически выписывается штраф. Если штраф не оплачен в течение 30 дней, дело передается судебному исполнителю.

Национальный инспекторат общественной безопасности РМ (INSP) заявляет, что безопасность дорожного движения является приоритетной задачей, и что необходимо проводить политику, направленную на сокращение количества нарушений правил дорожного движения, передает bloknot-moldova.ru ссылаясь на IPN.

- Камеры слежения за дорожным движением фиксируют только те правонарушения, которые приводят к авариям или серьезным последствиям. Это превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона и т. д., - сказал руководитель отдела мониторинга и документирования дорожного движения INSP Игорь Посту.

По словам Игоря Посту, после получения уведомления о нарушении правил дорожного движения, зафиксированном видеокамерами, владелец автомобиля обязан в течение 60 дней явиться в компетентный орган. 

- Если он не выполняет свои обязательства, то по истечении 60 рабочих дней составляется протокол, и, в отсутствие нарушителя, назначается соответствующий штраф. Он высылается заказным письмом с уведомлением о вручении, - поясняет руководитель отдела контроля за дорожным движением.

После получения уведомления о нарушении у водителя есть 30 дней, чтобы оплатить штраф. Оплатить половину суммы штрафа можно в течение трех рабочих дней с момента получения письма с протоколом о правонарушении. Однако если штраф не оплачен в течение 30 дней, он передается на исполнение судебному приставу.

За последний год дорожные камеры по всей стране зафиксировали почти 487 тысяч нарушений правил дорожного движения. В результате было составлено более 191 тысячи протоколов, а процент документирования составил около 40 процентов. Сумма наложенных штрафов превысила 129 миллионов леев, из которых было оплачено почти 44 миллиона леев.

В настоящее время автоматизированная система наблюдения за дорожным движением состоит из 73 постов, 48 из которых расположены в муниципии Кишинев.
  • Сегодня, 10:03
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