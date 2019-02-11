Индекс цен на продовольствие Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в феврале составил в среднем 127,1 пункта, поднявшись на 1,6% по сравнению с январем и на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет noi.md.
Как указывается в февральском индексе ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на ряд базовых продтоваров, он сохраняется на уровне более чем на 20% ниже, чем были его пиковые показатели в марте 2022 года. Основная причина нынешнего роста связана с удорожанием котировок на сахар, молочные продукты и растительные масла.
Продолжается рост индекса цен на зерновые ФАО, который вырос на 0,7% по сравнению с январем, но ниже на 1,1%, чем в феврале прошлого года. Рост экспортных цен на пшеницу связан с сокращением внутренних поставок в РФ, что ограничило объемы экспорта и привело к востребованности других поставщиков. «Это обуславливает давление на мировые цены», — поясняется в сообщении ФАО. Дополнительным фактором удорожания стали опасения по поводу неблагоприятных условий урожая в некоторых частях Европы, РФ и США.
Индекс цен на молочные продукты ФАО в феврале увеличился на 4% по сравнению с январем и на 23,2% выше, чем год назад. Индекс цен на сахар ФАО в феврале поднялся на 6,6% по сравнению с январем. Но на протяжении трех предшествовавших месяцев он снижался и остается на 15,8% ниже уровня февраля прошлого года, указывает ФАО.