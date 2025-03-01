Во внешнеполитическом ведомстве по инициативе представителей делегации Международного Комитета Красного Креста состоялась встреча Министра иностранных дел Виталия Игнатьева и Главы делегации Вальтера Жанти.
Приветствуя гостей, Виталий Игнатьев рассказал о ситуации, которая складывается в Приднестровье с начала года: о возникновении и развитии энергетического кризиса, его негативном влиянии на социальную, гуманитарную и экономическую сферы, а также мерах, которые предпринимает государство для стабилизации положения и обеспечения энергоустойчивости в перспективе, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Приднестровья.
Глава МИД ПМР отметил системный характер сотрудничества с МККК на протяжении многих лет, положительно оценил деятельность организации на территории республики и выразил надежду на ее продолжение.
«Международный Комитет Красного Креста является одной из немногих международных организаций, которые занимаются гуманитарными вопросами в Приднестровье. Я очень надеюсь, что ваша организация и далее останется в стороне от политизации, и главным приоритетом будут интересы людей и помощь им», – сказал Министр.
В рамках дискуссии затрагивались вопросы двустороннего взаимодействия по реализации социально-гуманитарных проектов. Стороны условились продолжить предметный диалог и наметили планы дальнейшей работы.