Президент заслушал отчеты глав государственных администраций о текущем положении дел в городах и районах республики. Руководители проинформировали об исполнении социальных обязательств, реализации государственных и муниципальных программ, проведении тематических культурно-массовых и просветительских мероприятий. Обозначили требующие внимания аспекты. Наметили рабочие планы на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
В докладе замглавы тираспольской госадминистрации прозвучала информация о проводимых по линии ЖЭУК в многоквартирных домах ремонтных работах: по трем адресам меняют кровли, в 8 многоэтажках проводят текущий ремонт.
Бендерский глава рассказал, что в городе активно ведется озеленение. К примеру, на набережной в течение недели будут высажены 168 деревьев. Приводятся в порядок и малые архитектурные формы. Роман Иванченко также обозначил потребность в выделении средств на замену лифта в пятиэтажном здании бендерской горбольницы.
Необходимы дополнительные средства и на завершение ремонта в поликлинике Слободзеи. По словам Василия Тищенко, предстоит привести в порядок первый и второй этажи. Запрашиваемая сумма – 4 миллиона рублей. Вадим Красносельский поручил подготовить материалы по всем нуждающимся в ремонте объектам здравоохранения. Этому направлению будет посвящено отдельное совещание.
Обсуждали на совещании подготовку городов и районов республики к пасхальным праздникам, годовщинам освобождения населенных пунктов республики от немецко-румынских захватчиков, Дню Великой Победы. Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости привлечения молодежи к приведению в порядок могил защитников, памятников, благоустройству прилегающих к ним территорий. Эта работа, которая важна с воспитательной точки зрения, должна быть хорошо организована, но при этом проходить на добровольных началах, подчеркнул Президент. Вадим Красносельский также затронул тему недопустимости искажения истории. Он рекомендовал провести круглые столы на тему Холокоста и фашизма, отметив, что просветительская работа в этом направлении должна вестись системно.