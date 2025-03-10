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В Молдову едет миссия Международного валютного фонда

В Молдову едет миссия Международного валютного фонда
источник фото: slovoidilo.ua

Представители МВФ обсудят с властями Молдовы вопросы экономического характера.

В Молдову прибывает миссия Международного валютного фонда (МВФ), предметом обсуждений с властями республики станет экономическая ситуация, сообщили в пресс-служба представительства МВФ, пишет sputniknews.ru.

"Группа экспертов Международного валютного фонда во главе с госпожой Алиной Янку посетит Молдову в период 10–14 марта 2025 года", – говорится в сообщении.

Рабочий визит будет нацелен на сбор информации об актуальных экономических процессах, оценку положения на макроэкономическом уровне, а также обсуждение политик и отслеживание хода выполнения обязательств по поддерживаемой МВФ программе властей республики.

По данным Нацбанка Молдовы, годовой уровень инфляции в январе 2025 года составил 9,12% при целевом показателе в 5%. Госдолг в феврале текущего года вырос почти на миллиард леев – с 44,3 до 45,3 миллиарда.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске в Молдове новой программы на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
  • 10-03-2025, 20:23
  • DTV
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