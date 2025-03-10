В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которые предлагают отменить лимит в 150 евро на безналоговый ввоз товаров из-за границы. Это означает, что все международные посылки, за исключением отправлений между физическими лицами стоимостью до 45 евро, будут облагаться НДС в размере 20%, сообщает edinaya-odessa.org.
По данным Государственной таможенной службы, с 2020 года в Украину было ввезено более 272 миллионов посылок, из которых лишь 0,75% попали под пошлину. Больше всего отправлений поступило в 2024 году, тогда же в государственный бюджет поступило более 185 миллионов гривен пошлины.
Предприниматели и почтовые операторы выразили опасения относительно предлагаемых изменений. В частности, компания Meest считает, что это может привести к росту теневого сектора и подорожанию международных покупок.
В то же время эксперты отмечают, что новые налоговые нормы направлены на поддержку украинского производителя и могут значительно пополнить государственный бюджет.
Совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк, в свою очередь, считает, что повышение налогов приведет к увеличению цен и снижению покупательной способности.
Законопроекты находятся на рассмотрении в парламенте, и их принятие может существенно повлиять на рынок международных отправлений в Украине.