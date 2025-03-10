С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Индексация затронет почти 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также около 700 тысяч граждан на государственном пенсионном обеспечении. В их числе – ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, пишет newspmr.com.
Решение было принято в соответствии с ростом показателя прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год. Мера направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения и позволит повысить уровень доходов для 4,2 млн россиян.
Индексация социальных пенсий – это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах. Данная мера коснётся тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.
Индексация выплат затронет почти 3,5 млн получателей социальных пенсий, а также около 700 тыс. граждан на государственном пенсионном обеспечении. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осаждённых городов, а также лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф. В бюджете российского государства на 2025 год на эти цели выделено около 85 млрд рублей.
Эта значительная сумма позволит существенно улучшить материальное положение людей, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Для тех россиян, чья социальная пенсия после индексации останется ниже регионального прожиточного минимума, будет произведена социальная доплата с целью довести пенсионное обеспечение до минимального уровня.
Кроме того, с 1 марта текущего года в России дополнительно проиндексировали военные пенсии до 9,5% – с учётом фактической инфляции за прошлый год. В общей сложности мера затронула около 2,8 млн человек: тех, кто проходил службу в ВС РФ, МВД, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии, а также в органах принудительного исполнения.
Также с 1 марта в России вдвое увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии для всех граждан, кому в феврале исполнилось 80 лет или была присвоена I группа инвалидности. В результате размер надбавки вырастет с 8,91 до 17,81 тысячи российских рублей. Перерасчёт производится в автоматическом режиме. При этом, если ранее человеку уже повысили пенсию в связи с получением I группы инвалидности, второй раз – по достижении им 80 лет – выплату увеличивать не будут.
В начале 2023 года Правительство РФ установило порядок получения пенсий и социальных выплат для российских граждан, живущих за границей. Они смогут получать средства только в рублях на счета, открытые в российских или зарубежных банках. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Под действие указа попадают пенсии по старости и инвалидности. Причем как гражданам России, которые живут за рубежом, так и иностранным гражданам, имеющим право на получение российской пенсии. Новый порядок позволяет обойти ограничения, которые в условиях введения экономических санкций против России мешают производить выплаты гражданам, находящимся за рубежом. Для получения пенсии и иных социальных пособий гражданам необходимо будет открыть счет в российском или зарубежном банке.