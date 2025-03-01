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ГТК ПМР представила информационную картину недели

ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: novostipmr.com

ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР

Основное за минувшую неделю (3 - 9 марта 2025 г.) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:

- в пункте пропуска «Мост Рыбница» в автомобиле, въезжающем в Приднестровье, обнаружена незадекларированная пневматическая винтовка Ekol Thunder ES450 и оптический прицел к ней;

- выявлены 8 фактов недекларирования коммерческих партий одежды, товаров народного потребления, автозапчастей, принадлежностей для лабораторных исследований, а также легкового автомобиля;

- в зоне деятельности Бендерской таможни пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля (вне мест расположения пунктов пропуска) 4 транспортных средств иностранной регистрации;

- выявлены 3 факта недостоверного заявления юридическим лицом кода ТН ВЭД с целью занижения таможенных платежей;

- зарегистрированы 14 фактов несоблюдения сроков временного ввоза (с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
  • Вчера, 11:06
  • DTV
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