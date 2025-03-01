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Европарламент одобрил решение об открытии представительства в Молдове

Европарламент одобрил решение об открытии представительства в Молдове
фото: РИА Новости / Стрингер

Руководство Европейского парламента одобрило решение об открытии представительства в Республике Молдова. Об этом сообщил председатель делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан.

По словам евродепутата, через это представительство Европарламент сможет более эффективно поддерживать молдавский парламент и другие власти в ускорении европейской интеграции и внедрении европейского законодательства в национальную правовую систему – важного этапа на пути вступления в ЕС, пишет point.md ссылаясь на deschide.md

«Кроме того, представительство Европейского парламента в Кишиневе сможет доносить до граждан Молдовы информацию о преимуществах европейской интеграции и обо всех мерах, которые мы принимаем на европейском уровне для поддержки Республики Молдова и ее граждан», – написал Мурешан на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что представительство будет обслуживать весь регион Восточного партнерства, что подтверждает ведущую роль Молдовы в регионе.

«Сегодняшнее решение – это, в частности, победа председателя парламента Республики Молдова Игоря Гросу. Именно он два года назад предложил Европейскому парламенту открыть представительство в Молдове. После этого велся постоянный диалог между властями Кишинева и администрацией Европарламента, пока нам не удалось найти ресурсы для создания этого офиса», – добавил евродепутат.

  • Вчера, 11:13
  • DTV
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