В период с 28 февраля по 6 марта сотрудники ГАИ задержали семь водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
По два нарушителя выявлены в Бендерах и Рыбнице, по одному – в Слободзее, Григориополе и Каменке.
Пять пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.
Ещё один человек сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
Один водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Его привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
Операция «БМВ»
С 3 по 6 марта сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья провели профилактическую операцию «БМВ», направленную на выявление нарушителей ПДД среди водителей автомобилей этой марки. Внимание инспекторов было акцентировано на владельцах «БМВ», поскольку именно они чаще демонстрируют агрессивное поведение на дороге.
С начала текущего года в ДТП попали 53 автомобиля марки «БМВ», при этом виновниками аварий в 60% случаев становились их водители, и каждый пятый из них имел стаж вождения всего один год.
В ходе операции было остановлено 469 автомобилей, 81 водитель привлечён к административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Среди наиболее частых нарушений зафиксированы отсутствие страхового полиса, управление автомобилем без пройденного техосмотра, непристёгнутые ремни безопасности, превышение скорости и эксплуатация автомобилей с неисправностями.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и призывает водителей к ответственному поведению за рулём.