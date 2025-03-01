Межрайонное государственное унитарное предприятие «Тирастеплоэнерго» и Государственное унитарное предприятие «Бендерытеплоэнерго» информируют о новых отпускных тарифах на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) для нужд населения, действующие на территории Приднестровской Молдавской Республики с 1 марта 2025 года, пишет newspmr.com.
Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) на 2025 год
1. г. Днестровск и с. Незавертайловка
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц; б) горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды – 32,47 за кубометр; в) горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды: - со всеми удобствами – 118,18 руб. в месяц с человека; - с частичными удобствами – 94,95 руб. в месяц с человека; г) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.
2. г. Тирасполь
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц; - от автономных (крышных) котельных – 7,03 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 32,47 руб. за кубометр; - от автономных (крышных) котельных – 26,06 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 118,18 руб. в месяц с человека; - от автономных (крышных) котельных – 94,85 руб. в месяц с человека; г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 94,95 руб. в месяц с человека; - от автономных (крышных) котельных – 76,21 руб. в месяц с человека; д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию; - от автономных (крышных) котельных – 586,21 руб. за гигакалорию.
3. Рыбницкий район и г. Рыбница
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 9,86 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 38,95 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 141,77 руб. в месяц с человека; г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 99,34 руб. в месяц с человека; д) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах высотой более 12 этажей: - от централизованной системы теплоснабжения – 154,12 руб. за кубометр в месяц; е) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.
4. Дубоссарский район и г. Дубоссары
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 9,86 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 38,73 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 140,97 руб. в месяц с человека; г) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.
5. Каменский район и г. Каменка
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 10,74 руб. за квадратный метр в месяц; б) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.
6. Слободзейский район и г. Слободзея
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц; - от автономных (крышных) котельных – 7,03 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 31,50 руб. за кубометр; - от автономных (крышных) котельных – 25,28 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 114,68 руб. в месяц с человека; - от автономных (крышных) котельных – 92,03 руб. в месяц с человека; г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 92,76 руб. в месяц с человека; - от автономных (крышных) котельных – 74,45 руб. в месяц с человека; д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию; - от автономных (крышных) котельных – 586,21 руб. за гигакалорию.
7. Григориопольский район и г. Григориополь
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 9,13 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 32,31 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 117,60 руб. в месяц с человека; г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 94,22 руб. в месяц с человека; д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.
8. г. Бендеры
а) отопление для бытовых нужд: - от централизованной системы теплоснабжения – 8,48 руб. за квадратный метр в месяц; б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды: - от централизованной системы теплоснабжения – 29,93 руб. за кубометр; в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 108,96 руб. в месяц с человека; г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами: - от централизованной системы теплоснабжения – 87,54 руб. в месяц с человека; д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение): - от централизованной системы теплоснабжения – 673,40 руб. за гигакалорию.
Примечание:
1. Норматив потребления горячей воды, учитываемый при предоставлении населению льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, при наличии приборов учета: - 3,64 кубометра на 1 человека в месяц.
2. Норматив отапливаемой площади жилого помещения, учитываемый при предоставлении населению льгот по оплате за услуги централизованного отопления: - 18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек; - 42 квадратных метра на семью из двух человек; - 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина.