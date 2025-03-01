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Тарифы теплоснабжения для населения

Тарифы теплоснабжения для населения
источник фото: informburo.kz

Межрайонное государственное унитарное предприятие «Тирастеплоэнерго» и Государственное унитарное предприятие «Бендерытеплоэнерго» информируют о новых отпускных тарифах на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) для нужд населения, действующие на территории Приднестровской Молдавской Республики с 1 марта 2025 года, пишет newspmr.com.

Отпускные тарифы на услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение) на 2025 год

1. г. Днестровск и с. Незавертайловка

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц;
б) горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды – 32,47 за кубометр;
в) горячее водоснабжение для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды:
- со всеми удобствами – 118,18 руб. в месяц с человека;
- с частичными удобствами – 94,95 руб. в месяц с человека;
г) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.

2. г. Тирасполь

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц;
- от автономных (крышных) котельных – 7,03 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 32,47 руб. за кубометр;
- от автономных (крышных) котельных – 26,06 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 118,18 руб. в месяц с человека;
- от автономных (крышных) котельных – 94,85 руб. в месяц с человека;
г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 94,95 руб. в месяц с человека;
- от автономных (крышных) котельных – 76,21 руб. в месяц с человека;
д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию;
- от автономных (крышных) котельных – 586,21 руб. за гигакалорию.

3. Рыбницкий район и г. Рыбница

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 9,86 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 38,95 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 141,77 руб. в месяц с человека;
г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 99,34 руб. в месяц с человека;
д) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах высотой более 12 этажей:
- от централизованной системы теплоснабжения – 154,12 руб. за кубометр в месяц;
е) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.

4. Дубоссарский район и г. Дубоссары

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 9,86 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 38,73 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 140,97 руб. в месяц с человека;
г) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.

5. Каменский район и г. Каменка

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 10,74 руб. за квадратный метр в месяц;
б) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.

6. Слободзейский район и г. Слободзея

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 8,77 руб. за квадратный метр в месяц;
- от автономных (крышных) котельных – 7,03 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 31,50 руб. за кубометр;
- от автономных (крышных) котельных – 25,28 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 114,68 руб. в месяц с человека;
- от автономных (крышных) котельных – 92,03 руб. в месяц с человека;
г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 92,76 руб. в месяц с человека;
- от автономных (крышных) котельных – 74,45 руб. в месяц с человека;
д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию;
- от автономных (крышных) котельных – 586,21 руб. за гигакалорию.

7. Григориопольский район и г. Григориополь

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 9,13 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 32,31 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 117,60 руб. в месяц с человека;
г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 94,22 руб. в месяц с человека;
д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 730,42 руб. за гигакалорию.

8. г. Бендеры

а) отопление для бытовых нужд:
- от централизованной системы теплоснабжения – 8,48 руб. за квадратный метр в месяц;
б) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при наличии приборов учета расхода горячей воды:
- от централизованной системы теплоснабжения – 29,93 руб. за кубометр;
в) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах со всеми удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 108,96 руб. в месяц с человека;
г) подогрев воды для бытовых нужд потребителя при отсутствии приборов учета расхода горячей воды в домах с частичными удобствами:
- от централизованной системы теплоснабжения – 87,54 руб. в месяц с человека;
д) услуги по снабжению тепловой энергией (отопление, подогрев воды, горячее водоснабжение):
- от централизованной системы теплоснабжения – 673,40 руб. за гигакалорию.

Примечание:

1. Норматив потребления горячей воды, учитываемый при предоставлении населению льгот по оплате услуг в жилищно-коммунальной сфере, при наличии приборов учета:
- 3,64 кубометра на 1 человека в месяц.

2. Норматив отапливаемой площади жилого помещения, учитываемый при предоставлении населению льгот по оплате за услуги централизованного отопления:
- 18 квадратных метров на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
- 42 квадратных метра на семью из двух человек;
- 33 квадратных метра на одиноко проживающего гражданина.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 11:31
  • DTV
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