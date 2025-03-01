В Приднестровье врачами-акушер-гинекологами проводится профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки». Специалисты по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования.
За прошлую неделю было осмотрено 2 435 пациенток, выявлено 176 доброкачественных изменений, есть 2 случая подозрения на опухоль груди и 1 рак. По всем изменениям будут проводиться дополнительные исследования, передает пресс-служба ведомства.
С 1 марта в Приднестровье стартовала профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки». Врачи акушеры-гинекологи по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования. Запись не требуется. При себе необходимо иметь одноразовый гинекологический набор и медицинскую карту.