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За неделю почти 2,5 тысячи женщин приняли участие в профилактической акции Минздрава

За неделю почти 2,5 тысячи женщин приняли участие в профилактической акции Минздрава

В Приднестровье врачами-акушер-гинекологами проводится профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки». Специалисты по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования.

За прошлую неделю было осмотрено 2 435 пациенток, выявлено 176 доброкачественных изменений, есть 2 случая подозрения на опухоль груди и 1 рак. По всем изменениям будут проводиться дополнительные исследования, передает пресс-служба ведомства.

С 1 марта в Приднестровье стартовала профилактическая акция «Врачи – против рака шейки матки». Врачи акушеры-гинекологи по всей республике организуют приём женского населения с проведением консультаций, осмотром груди и забором материала для цитологического исследования. Запись не требуется. При себе необходимо иметь одноразовый гинекологический набор и медицинскую карту.

О графике приёма можно узнать на сайте Минздрава.
  • Вчера, 11:46
  • DTV
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