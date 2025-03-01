В Приднестровье начинают проводить ярмарки учебных мест. На них выпускникам рассказывают как о высших учебных заведениях, так и о средних профессиональных (техникумах, колледжах): о поступлении, об учёбе, о профессиях, сообщается на сайте Единого госфонда социального страхования (ЕГФСС), пишет novostipmr.com.
14 марта на ярмарку учебных мест ждут жителей Слободзейского района. В политехническом техникуме предоставят всю необходимую информацию. Начало в 9:00.
На следующий день, 15 марта, об учебных заведениях республики расскажут в Рыбнице. Всех желающих ждут с 8:00 в межшкольном учебно-профориентационном центре.
21 марта встречу с будущими выпускниками проведут в Дубоссарском ДДЮТ. Начало в 9:00.
Каменчанам о поступлении в вузы, колледжи и техникумы ПМР расскажут в политехническом техникуме им. И. С. Солтыса. Встреча состоится в 10:00.