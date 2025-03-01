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Молдова вошла в топ стран Восточного партнерства по использованию даркнета

Молдова вошла в топ стран Восточного партнерства по использованию даркнета
источник изображения: 24tv.ua
Согласно Национальной оценке рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, Республика Молдова остается уязвимой перед финансовыми преступлениями, совершаемыми через платформы даркнета.

Как отмечается в отчете, эта уязвимость усиливается "из-за недостаточного регулирования и значительной близости к регионам с высоким уровнем риска, что делает рынки даркнета более доступными и привлекательными", передает point.md ссылаясь на mold-street.com

Молдова заняла второе место по доходам от даркнета среди стран Восточного партнерства

"Даркнет представляет собой полуанонимную среду для транзакций, где операции трудно отследить и привязать к реальным личностям. Так как именно здесь чаще всего используются виртуальные активы, пользователи получают двойную анонимность благодаря криптовалютам и зашифрованным сетям, что значительно осложняет работу правоохранительных органов", — говорится в исследовании, подготовленном Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB).

В отчете приводятся примеры на глобальном уровне, подтверждающие популярность даркнета для незаконной деятельности. Например, в 2022 году Министерство юстиции США конфисковало 3,36 млрд долларов в биткойнах с рынка Silk Road, что демонстрирует зависимость даркнета от виртуальных активов в нелегальных сделках.

SPCSB также ссылается на отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) за 2023 год. В нем Республика Молдова заняла второе место среди стран Восточного партнерства по доходам, связанным с даркнетом. В отчете указывается, что объем операций молдавских пользователей на даркнет-рынках за период с апреля 2019 по июнь 2021 года оценивается в 387 770 евро на душу населения.

Стоит отметить, что в Восточное партнерство входят шесть стран: Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан и Грузия.

Если эта цифра верна, то при численности населения Республики Молдова в 2,64 млн жителей, учтенной авторами на тот период, результат составляет огромную сумму — более триллиона евро.

На самом деле сумма меньше, поскольку возникает путаница с цифрами. В отчете они указаны в одном месте в расчете на 100 000 жителей, а в других местах — на душу населения.

Миллионы или миллиарды евро?

Даже если это 387 770 евро на 100 000 жителей, то получается сумма более 10 миллионов евро, переведенных и полученных жителями Молдовы с использованием платформ даркнета в 2019-2021 годах, а если 387,77 евро на одного жителя — сумма превышает один миллиард долларов.

"Эта статистика подчеркивает высокую подверженность Молдовы финансовым преступлениям, совершаемым через даркнет, причем эта уязвимость усиливается недостаточным регулированием и значительной близостью к зонам повышенного риска, что повышает как доступность, так и привлекательность рынков даркнета", — говорится в сообщении SPCSB.

В ведомстве подчеркивают, что при отсутствии центрального регулирующего органа и четкой нормативно-правовой базы, подозрительные транзакции с виртуальными активами остаются незамеченными и не фиксируются.

Латвия — лидер в регионе

Отчет EMCDDA охватывает 54 страны Европы, а также соседние государства Азии и Африки. В нем указывается, что Латвия занимает первое место в регионе и является наиболее вовлеченной страной ЕС в подобные операции. За ней следуют другие экономически развитые страны ЕС: Люксембург, Словения, Эстония, Швеция и Финляндия.

На противоположном конце списка находятся страны Южной Европы. Например, в Италии за тот же период было переведено всего 79 100 евро на 100 000 жителей, что в 10,5 раз меньше показателя Латвии (830 310 евро на 100 000 жителей).

Республика Молдова занимает 14-е место среди 54 стран. В Румынии объем транзакций в даркнете в три раза ниже, чем в Молдове, а в Украине — на 30% выше.
  • Вчера, 11:09
  • DTV
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