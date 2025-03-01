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Эколог обеспокоен намерением властей Молдовы импортировать отходы из ЕС

Эколог обеспокоен намерением властей Молдовы импортировать отходы из ЕС
коллаж: noi.md

Директор молдавской ассоциации Eco-TIRAS, эколог Илья Тромбицкий выразил обеспокоенность по поводу запроса Молдовы в Еврокомиссию о включении страны в список государств, которым разрешен импорт неопасных отходов из ЕС.

К ним относятся, в частности, упаковка, одежда, бутылки, бумага, картон, пластик, отходы от сноса зданий с инертными материалами, такими как бетон, кирпичи, камни, пищевые и сельскохозяйственные отходы, включая сельскохозяйственные пластиковые отходы (пластиковая мульча, тепличная пленка и трубы для полива), передает noi.md ссылаясь на infotag.md

По мнению специалиста, их ввоз в Молдову приведет к дальнейшему ухудшению экологической ситуации в стране.

"Каким образом страны, обратившиеся в ЕС с просьбой импортировать отходы, будут решать проблемы их использования и переработки (особенно пластика), — непонятно. Одно ясно: импорт отходов приведет к еще большей деградации окружающей среды и ухудшению здоровья человека в странах-импортерах", — заключил он.
  • Вчера, 11:12
  • DTV
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