Директор молдавской ассоциации Eco-TIRAS, эколог Илья Тромбицкий выразил обеспокоенность по поводу запроса Молдовы в Еврокомиссию о включении страны в список государств, которым разрешен импорт неопасных отходов из ЕС.
К ним относятся, в частности, упаковка, одежда, бутылки, бумага, картон, пластик, отходы от сноса зданий с инертными материалами, такими как бетон, кирпичи, камни, пищевые и сельскохозяйственные отходы, включая сельскохозяйственные пластиковые отходы (пластиковая мульча, тепличная пленка и трубы для полива), передает noi.md ссылаясь на infotag.md
По мнению специалиста, их ввоз в Молдову приведет к дальнейшему ухудшению экологической ситуации в стране.
"Каким образом страны, обратившиеся в ЕС с просьбой импортировать отходы, будут решать проблемы их использования и переработки (особенно пластика), — непонятно. Одно ясно: импорт отходов приведет к еще большей деградации окружающей среды и ухудшению здоровья человека в странах-импортерах", — заключил он.