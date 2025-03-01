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Эпидемиологическая ситуация в республике - неблагополучная
фото: www.globallookpress.com/источник: aif.ru
Рост заболеваемости отмечен практически по всей республике, кроме Дубоссарского и Григориопольского районов.
В период с 3 по 9 марта в республике зарегистрировано 4489 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей, на предыдущей неделе – 4006, сообщает пресс-служба Минздрава Приднестровья.
Госпитализировано 320 человек. Самый большой процент заболевших в возрасте от 65 лет и старше.
Показатель заболеваемости ОИВДП составил 980,6 на 100 тыс. населения, что на 12,1% выше предыдущей недели и на 78,1% выше аналогичного периода 2024 года.
Отмечается рост заболеваемости во всех территориальных единицах республики, кроме Дубоссарского и Григориопольского районов.
В связи с высоким уровнем заболеваемости ОИВДП были разобщены группы, классы в организованных коллективах.
- Вчера, 11:16
- DTV
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