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Эпидемиологическая ситуация в республике - неблагополучная

Эпидемиологическая ситуация в республике - неблагополучная
фото: www.globallookpress.com/источник: aif.ru

Рост заболеваемости отмечен практически по всей республике, кроме Дубоссарского и Григориопольского районов.

В период с 3 по 9 марта в республике зарегистрировано 4489 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей, на предыдущей неделе – 4006, сообщает пресс-служба Минздрава Приднестровья.

Госпитализировано 320 человек. Самый большой процент заболевших в возрасте от 65 лет и старше.

Показатель заболеваемости ОИВДП составил 980,6 на 100 тыс. населения, что на 12,1% выше предыдущей недели и на 78,1% выше аналогичного периода 2024 года.

Отмечается рост заболеваемости во всех территориальных единицах республики, кроме Дубоссарского и Григориопольского районов.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОИВДП были разобщены группы, классы в организованных коллективах.
  • Вчера, 11:16
  • DTV
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