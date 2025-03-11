Председателю Правительства доложили о работе Межведомственной рабочей группы по исполнению поручений Президента ПМР по оптимизации расходов бюджета. Их цель – анализ бюджетных расходов в разрезе деятельности государственных администраций, передает пресс-служба Правительства.
«Мы сейчас находимся в непростых условиях, в том числе с учетом бюджетных поступлений. Одна из первоочередных задач – оптимизировать расходы и увеличить доходы государственного бюджета», — отметил Премьер.
На данный момент члены Межведомственной комиссии изучили опыт государственных администраций, министерств и ведомств по переформатированию штатного расписания, слиянию смежных подразделений, оптимизации их деятельности, а также внедрению новых методов управления. Также проанализирована структура государственных администраций и подведомственных ей учреждений. В том числе проведен анализ затрат государственных администраций на оплату труда сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и расходов на централизованное обслуживание зданий и помещений в целях изучения рациональности создания централизованных специализированных групп. Речь о внедрении оперативных бригад специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обслуживания школ, детских садов, административных зданий и иных объектов в пределах городов и районов. При этом Александр Розенберг подчеркнул, что централизация специалистов не предполагает локализацию такой бригады в городе. Они могут базироваться в населенных пунктах, наиболее подходящих для эффективной логистики по району.
В разрезе штатного расписания изучался и объем нагрузки на сотрудников госадминистраций. В свою очередь Председатель Правительства Александр Розенберг сделал акцент на том, что при формировании унифицированного штатного расписания необходимо учитывать норматив нагрузки на специалистов, стоимости муниципальных услуг, оказываемых ими. Эта обобщающая норма, установленная для обширного круга однородных экономических показателей, позволит четко рассчитать потребность в бюджетном финансировании на содержание аппарата.
В результате, как сообщил заместитель Председателя Правительства Виктор Таранов, сформирован типовой проект штатного расписания для госадминистраций, в котором учтен весь функционал местных органов власти и предусмотрена возможность его корректировки с учетом численности населения того или иного района.
«Это правильно. Весь государственный аппарат привязывается к обслуживанию населения. По большому счету, в зависимости от численности населения должно быть сформировано и все остальное», — обратил внимание Александр Розенберг.
Также сформирован типовой перечень муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных госадминистрации. Такой подход к формированию структуры муниципального хозяйства позволит избежать дублирования функционала в рамках одной территориальной единицы. Особенно это актуально для предприятий ЖКХ. В данной сфере также для определения нормативов будет изучена нагрузка на работников отрасли по районам.
По поручению Председателя Правительства проведут инвентаризацию муниципального заказа на капитальное и техническое обслуживание, уборку территории, вывоз мусора и прочее. Это позволит унифицировать все виды работ на содержание населенных пунктов в пределах республики, определить их реальную стоимость. Четкое понимание объемов реальных расходов позволит рационально и эффективно распределять бюджетные ресурсы.
Кроме того, изучаются внутренние резервы для получения доходов в государственных администрациях городов и районов. Обсуждение выполненных поручений планируют продолжить в конце апреля.