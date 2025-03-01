Dnestr.TV

 
0

Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авто

Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авто
источник изображение: vsyaocenka.ru

Иностранные автомобили, незаконно ввезенные в ПМР, могут помещаться под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке (с уплатой сбора-виньетки). Такое право физических лиц и индивидуальных предпринимателей закреплено в Таможенном кодексе ПМР, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.

Перечень таможенных процедур, под которые могут быть помещены незаконно ввезённые товары, был дополнен временным ввозом в особенном порядке. Это означает, что в отношении иностранных транспортных средств, которые явились предметами таможенных правонарушений (перемещенные помимо таможенного контроля, с обманным использованием документов, незадекларированные или задекларированные недостоверно) декларант может заявлять временный ввоз с уплатой сбора-виньетки.

Ранее незаконно ввезенные товары, включая транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, подлежали помещению под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, отказа в пользу государства или уничтожения.

Отметим, что помещение незаконно ввезенных товаров под одну из таможенных процедур, предусмотренных пунктом 4 статьи 44 Таможенного кодекса ПМР, возможно, если предметы правонарушения не подлежат немедленному вывозу из республики. При этом заявление в отношении товаров одной из таможенных процедур осуществляется наряду с исполнением декларантом административного наказания и уплатой причитающихся таможенных платежей.

Предметы правонарушений, подлежащие немедленному вывозу из республики, помещаются под таможенную процедуру реэкспорта.
  • Вчера, 11:59
  • DTV
  • Просмотров: 93
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...
  • Тарифы теплоснабжения для населения

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Вадим Красносельский принял делегацию во главе со Специ ...
  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • В Молдове доллары строго образца принимаются к обмену н ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • ВОЗ предложила наносить на алкоголь предупреждение о ри ...
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Департамент Илона Маска отменил выделение 22 миллионов ...
  • Тарифы теплоснабжения для населения
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM