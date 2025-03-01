Иностранные автомобили, незаконно ввезенные в ПМР, могут помещаться под таможенную процедуру временного ввоза в особенном порядке (с уплатой сбора-виньетки). Такое право физических лиц и индивидуальных предпринимателей закреплено в Таможенном кодексе ПМР, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
Перечень таможенных процедур, под которые могут быть помещены незаконно ввезённые товары, был дополнен временным ввозом в особенном порядке. Это означает, что в отношении иностранных транспортных средств, которые явились предметами таможенных правонарушений (перемещенные помимо таможенного контроля, с обманным использованием документов, незадекларированные или задекларированные недостоверно) декларант может заявлять временный ввоз с уплатой сбора-виньетки.
Ранее незаконно ввезенные товары, включая транспортные средства, зарегистрированные в иностранных государствах, подлежали помещению под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, отказа в пользу государства или уничтожения.
Отметим, что помещение незаконно ввезенных товаров под одну из таможенных процедур, предусмотренных пунктом 4 статьи 44 Таможенного кодекса ПМР, возможно, если предметы правонарушения не подлежат немедленному вывозу из республики. При этом заявление в отношении товаров одной из таможенных процедур осуществляется наряду с исполнением декларантом административного наказания и уплатой причитающихся таможенных платежей.
Предметы правонарушений, подлежащие немедленному вывозу из республики, помещаются под таможенную процедуру реэкспорта.