Председатель Правительства Александр Розенберг заслушал отчет главы города Бендеры Романа Иванченко о деятельности госадминистрации в минувшем году. Итоговая коллегия традиционно прошла в онлайн-формате. Роман Иванченко представил данные об уровне жизни населения, бюджетной и социальной политике, состоянии промышленности и торговли, развитии предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и многом другом, передает пресс-служба Правительства республики.
По данным на конец 2024 года в Бендерах проживает чуть более 81 тыс. людей и 5,5 тыс. в прилегающих к городу селах. Естественная убыль населения составила 683 человека. Однако в 2024 году миграционный прирост составил 108 человек. Число заключенных браков превысило показатель разводов. Так, создано 275 молодых семей, а 212 пар распалось. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составила 6 563 руб. или 114% к январю-ноябрю 2023 года. В бюджетных организациях среднемесячная заработная плата – 5 478 руб., что на 24,4% больше, чем за 2023 год.
Ключевое направление – социальная политика. За 2024 год четырем молодым семьям предоставлены бюджетные кредиты на общую сумму 640 тыс. руб. за счет средств, поступивших в качестве платежей по погашению ранее выданных кредитов. Займы предоставляются на приобретение жилья и строительных материалов. В 2023 году только двум семьям были выданы льготные кредиты.
В том числе поступательно решаются вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретено 6 квартир на общую сумму 1,7 млн рублей.
Социально незащищенным слоям населения и гражданам, нуждающимся в особом внимании со стороны государства, выдавались продуктовые наборы, оказывалась материальная помощь.
На особом контроле работа с обращениями граждан. По итогам года обработано 2889 заявлений, львиная доля которых затрагивает сферу социального обеспечения. Также в тройку лидеров по темам вошли вопросы ЖКХ и землепользования.
Сотрудниками государственной администрации и подведомственных учреждений оказано 11,7 тыс. услуг. Только ЗАГС отработал 10,4 тыс. запросов от граждан на выдачу различного рода документов, справок и оказание услуг.
Если говорить об исполнении местного бюджета, то собственные доходы превысили план практически на 8 млн рублей. Стоит отметить, что налоговые доходы на 4% выше уровня плановых значений. Трансферты из республиканского бюджета получены в меньшем объеме, чем планировалось изначально.
Между тем, для поддержки местных предприятий в непростых условиях хозяйствования экономическая комиссия предоставила отсрочки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей на общую сумму 3,2 млн руб. Господдержку получили производители обуви, электротехнической и сельскохозяйственной продукции.
Глава отметил, что в 2024 году бюджет города Бендеры оставался социально ориентированным. В первоочередном порядке ресурсы направлялись на заработные платы работникам бюджетной сферы, а прочие статьи расходов финансировались по остаточному принципу. В целом удельный вес расходов по социально-защищенному блоку составил 68%. Расходная часть бюджета исполнена на 94%.
Особое внимание уделили расходам на образование. В 2024 году на содержание одного дошколенка или обучающегося лимиты увеличены от 39% до 62%. Так, на воспитанника детского сада в прошлом году было выделено 20,5 тыс. рублей. В эту сумму включено как питание, так и расходы на коммунальные услуги, заработные платы педагогических работников и прочее. В 2023 году аналогичный показатель составлял 12,6 тыс. рублей. Рост произошел за счет увеличения фонда оплаты труда педагогических работников и стоимости коммунальных услуг.
Для снижения затрат местного бюджета было принято непростое решение о закрытии двух малокомплектных детских садов, в которых количество воспитанников и персонала было практически одинаковым.
Отдельно остановились на деятельности промышленных предприятий. Объем производства в 2024 году вырос на 2,5% по сравнению с 2023 годом. Увеличение произошло за счет прироста по пищевой промышленности.
Также в городе работало 795 организаций малого бизнеса, порядка 120 из них приостановили деятельность. Число индивидуальных предпринимателей в прошлом году увеличилось на 4% и составило 2,6 тыс. человек.
По поручению Президента ведется работа по определению судьбы бесхозяйственных объектов недвижимости, которые без должного внимания ветшают и разрушаются. В конечном итоге страдает не только внешний облик городов, но и под вопросом оказывается безопасность тех, кто может зайти на территорию заброшенного домовладения. За 2024 год профильная комиссия рассмотрела дела по 35 объектам. Идет работа по установлению собственников, выносятся предупреждения об устранении нарушений и ведутся судебные процессы по ряду объектов. Судьба четырех из них уже определена. По решению суда они будут проданы с торгов.
Большой блок доклада глава города отвел теме развития инфраструктуры и исполнению целевых программ. Так, по программе содержания жилфонда, объектов социокультурной сферы и благоустройства освоено свыше 7 млн рублей. Проводился капремонт школы борьбы и бокса, детского сада, школ, центральной библиотеки, ремонт кровель на объектах УНО и благоустройство территорий.
По смете расходов Фонда капитальных вложений за счет республиканского бюджета выполнены работы в объеме 6,1 млн рублей. Проведена реконструкция Мемориала воинской славы, замощена плиткой обширная территория в Александро-Невском парке и парке Октябрьском. Работы по благоустройству проводились и в двух школах, капитальным ремонтом охватили Приднестровский государственный художественный музей, сельскую врачебную амбулаторию на Протягайловке. Из местного бюджета на программу ФКВ также направлялись средства на реконструкцию баскетбольного центра.
На дорожную отрасль из Дорфонда в минувшем году направили 27 млн рублей. Ремонтировались улицы Т. Кручок, Ленинградская, Космонавтов, Кишиневская и ряд других оживленных участков. Кроме того, проводилось восстановление покрытия внутридворовых территорий, всего 5,4 тыс. квадратных метров.
В условиях ограниченности ресурсов функционировали предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Не смотря на это острые моменты удавалось преодолеть. Между тем, Александр Розенберг обратил внимание, что для реализации программ развития предприятий ЖКХ необходимо проводить работу с должниками. На сегодняшний день самая высокая задолженность по коммунальным услугам в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Как раз эти направления и требуют внимания к изношенной инфраструктуре. Возвращенные многомиллионные долги могут стать источником пополнения инвестиционных программ.
Доклад Романа Иванченко занял более часа. Глава города подсветил как успехи, так и вопросы, требующие дополнительного внимания. В свою очередь Председатель Правительства отметил рационализаторский и прогрессивный подход руководства города к управлению административным ресурсом и ведению хозяйственной деятельности. Муниципалитет реализует проекты по совершенствованию системы управления структурными подразделениями, оптимизирует рабочие процессы. В то же время Премьер обозначил новые направления для реформирования.
«Нам нужно двигаться по максимальному сокращению дублирования функций с точки зрения аппарата и с точки зрения имеющихся муниципальных учреждений, и даже имеющихся муниципальных унитарных предприятий», — нацелил Александр Розенберг.
Еще одно поручение главы исполнительной власти – сосредоточиться на доходах. Нужно усилить работу по взиманию недоимки, привлечению инвестиций, оптимизации использования городского имущества и определению судьбы заброшенных строений. В том числе, по мнению Премьера, важно стимулировать развитие бизнеса для создания новых рабочих мест.
Подводя итоги отчетной коллегии, Александр Розенберг признал работу государственной администрации города Бендеры удовлетворительной.