Годовая инфляция в Приднестровской Молдавской Республике по итогам первых двух месяцев текущего года превысила один процент. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – свыше двух процентов. Также выросли цены на непродовольственные товары и продукты питания – около одного процента, передает newspmr.com.
Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Индексы потребительских цен за январь-февраль 2025 года: - на продовольственные товары – 100,87%; - на непродовольственные товары – 100,71%; - тарифы на услуги – 102,12%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,09%.
Февральская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца около одного процента.
Продовольствие – в среднем цены сохранились на прежнем уровне. Больше всего подорожали: общественное питание; масло животное и растительное; рыбные продукты; плодоовощная продукция; мука; кондитерские изделия; пиво; макаронные и крупяные изделия. Подешевели: яйца; цитрусовые фрукты; картофель; маргариновая продукция; мед; сахар.
Непродовольственные товары – подорожали в среднем на три десятых процента. Наиболее повысились в цене: горюче-смазочные материалы; ювелирные изделия; хозтовары; строительные материалы; галантерея; электротовары; табачные изделия; одежда и белье. Снизились в цене: товары для животных; персональные компьютеры; средства связи; мебель; товары бытовой химии.
Тарифы на услуги – в среднем выросли на одну десятую процента. Подорожали: жилищные услуги; услуги пассажирского транспорта. Подешевели: услуги дошкольного воспитания.
Индексы потребительских цен за февраль 2025 года: - на продовольственные товары – 99,99%; - на непродовольственные товары – 100,31%; - тарифы на услуги – 100,10%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,13%.
Годом ранее февральский сводный индекс потребительских цен составил 100,47%. В феврале 2024 года наиболее подорожали непродовольственные товары – на 0,76%. Продуктовые цены выросли – на 0,41%, а тарифы на услуги повысились – на 0,12%.