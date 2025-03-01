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Индекс потребительских цен в феврале 2025 года

Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
источник изображения: valozhin.by

Годовая инфляция в Приднестровской Молдавской Республике по итогам первых двух месяцев текущего года превысила один процент. За обозначенный период наиболее подорожали тарифы на услуги – свыше двух процентов. Также выросли цены на непродовольственные товары и продукты питания – около одного процента, передает newspmr.com.

Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Индексы потребительских цен за январь-февраль 2025 года:
- на продовольственные товары – 100,87%;
- на непродовольственные товары – 100,71%;
- тарифы на услуги – 102,12%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,09%.

Февральская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Общее повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца около одного процента.

Продовольствие – в среднем цены сохранились на прежнем уровне. Больше всего подорожали: общественное питание; масло животное и растительное; рыбные продукты; плодоовощная продукция; мука; кондитерские изделия; пиво; макаронные и крупяные изделия. Подешевели: яйца; цитрусовые фрукты; картофель; маргариновая продукция; мед; сахар.

Непродовольственные товары – подорожали в среднем на три десятых процента. Наиболее повысились в цене: горюче-смазочные материалы; ювелирные изделия; хозтовары; строительные материалы; галантерея; электротовары; табачные изделия; одежда и белье. Снизились в цене: товары для животных; персональные компьютеры; средства связи; мебель; товары бытовой химии.

Тарифы на услуги – в среднем выросли на одну десятую процента. Подорожали: жилищные услуги; услуги пассажирского транспорта. Подешевели: услуги дошкольного воспитания.

Индексы потребительских цен за февраль 2025 года:
- на продовольственные товары – 99,99%;
- на непродовольственные товары – 100,31%;
- тарифы на услуги – 100,10%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,13%.

Годом ранее февральский сводный индекс потребительских цен составил 100,47%. В феврале 2024 года наиболее подорожали непродовольственные товары – на 0,76%. Продуктовые цены выросли – на 0,41%, а тарифы на услуги повысились – на 0,12%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 12:23
  • DTV
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