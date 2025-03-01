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По данным УГАИ

По данным УГАИ
фото: novostipmr.com

В период с 7 по 13 марта сотрудники ГАИ задержали 21 водителя, управлявшего транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Шесть нарушителей выявлены в Рыбнице, по четыре – в Слободзее и Григориополе, пять – в Тирасполе, по одному – в Бендерах и Каменке.

Четырнадцать пьяных водителей привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Ещё четыре нарушителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Три водителя отказались проходить медицинское освидетельствование. Их привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
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