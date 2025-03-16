Министр здравоохранения Молдовы призвала родителей вакцинировать детей от кори, это опасное заболевание возвращается в регион.
В Молдове резко выросло число случаев кори, ситуация связана с возвращением этого серьезного заболевания в Европу, об этом на своей странице в соцсети сообщила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко, пишет sputniknews.ru.
По ее данным, в республике в 2021 и 2022 годах случаев заболевания не было, в 2023 году было зафиксировано три, а уже в 2024 году - целых 216 случаев.
"В Европейском регионе ВОЗ зарегистрировала самое большое количество случаев кори за последние 25 лет - об этом говорится в совместном докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ. Только в 2024 году в регионе отмечено 127 350 случаев заболевания, что вдвое больше, чем в 2023 году, или треть всех случаев кори, зарегистрированных во всем мире", - сообщила Немеренко.
Она также проинформировала, что в соседней Румынии в прошлом году было зарегистрировано самое большое количество случаев заболевания в регионе - 30 692.
При этом, по данным министра, 40% всех случаев приходится на детей младше пяти лет, более половины всех случаев потребовали госпитализации. Было зарегистрировано 38 летальных исходов.
Что касается текущего года, то, по ранее обнародованным официальным данным, с 1 января по 14 марта в республике уже зафиксировано 20 случаев кори. Из них пять завезено из Румынии и Украины. Лабораторно были подтверждены 16 случаев, возраст заболевших составляет от 8 месяцев до 17 лет. По словам Немеренко, рост заболеваемости корью обусловлен снижением уровня иммунизации во время пандемии COVID-19, при этом уровень иммунизации во многих странах еще не вернулся на допандемический уровень, что создает риск возникновения вспышек.
В этой связи министр напомнила, что специфического лечения не существует, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации. "Дети в Молдове бесплатно прививаются от кори вакциной MMR в 12 месяцев, 6-7 лет и 15-16 лет. Вакцины, используемые в нашей стране, отличаются высоким качеством и безопасностью", - подчеркнула Немеренко.
Корь является одним из самых заразных заболеваний в мире и по этому показателю в шесть раз превышает грипп. Помимо госпитализаций и смертей от таких осложнений, как пневмония, энцефалит, диарея с обезвоживанием, корь может вызвать такие осложнения, как слепота, глухота, или повредить иммунную систему, "стерев" ее память о том, как бороться с инфекцией, что делает выживших после кори уязвимыми для других заболеваний. Болезнь поражает девять из десяти непривитых детей, также рассказала министр.