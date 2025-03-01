Dnestr.TV

 
0

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюремного заключения

Саакашвили приговорили к 4,5 года тюремного заключения
Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения. Его обвинили в незаконном пересечении границы в 2021 году. Об этом в понедельник утром сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели». Сам обвиняемый в заседании суда не участвовал, сообщает kommersant.ru.

Как сообщил грузинский телеканал, оглашение приговора вызвало ажиотаж в зале заседаний. В результате сторонники экс-президента были удалены из зала суда. Вердикт огласил судья Михаил Джинджолия.

12 марта городской суд Тбилиси вынес против Михаила Саакашвили приговор по факту растраты более $3,2 млн государственных средств. Экс-президента Грузии приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в использовании государственных средств на собственные нужды: оплату учебы сына, аренду самолетов и дорогих автомобилей, покупку вещей для личного гардероба.

В настоящий момент Михаил Саакашвили отбывает шестилетний срок по делам об избиении депутата Валери Гелашвили и о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 по ноябрь 2013 года. За несколько дней до истечения срока полномочий он покинул страну. Впоследствии проживал на Украине, получил украинское гражданство. В 2021 году вернулся в Грузию, где был задержан 1 октября 2021 года. В Тбилиси против него было возбуждено четыре уголовных дела.

В ходе разбирательств бывший политик неоднократно устраивал голодовки и жаловался на проблемы со здоровьем. В мае 2022 года его поместили в гражданскую клинику «Вивамеди» в Тбилиси, где он находится по сей день.
  • Сегодня, 11:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Утверждён План законопроектной деятельности Министерств ...
  • Самый высокий буйвол в мире: двухметровый Кинг-Конг
  • Состоялась встреча экспертных групп по вопросам транспо ...
  • Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН
  • В МИД прошло заседание отчетной коллегии за 2024 год
  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM