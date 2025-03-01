Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы госадминистраций проинформировали о положении дел на местах. Отмечено, что не во всех городах и районах выполнен текущий план по доходам. Первоочередной задачей повсеместно остается выполнение социальных обязательств. По необходимости на выплату зарплат бюджетникам запрашиваются трансферты из госбюджета, сообщает пресс-служба главы государства.
Эпидемиологическая ситуация в республике обусловлена сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. В Тирасполе, к примеру, на карантин закрыто 5 детсадовских групп и 12 школьных классов, а в Рыбницком районе не посещают школьные занятия из-за болезни 619 учеников.
Дорожные службы готовятся к проведению ямочных ремонтов. В Бендерах на этой неделе планируют запустить процесс фрезерования – это подготовительный этап. Слободзейский глава обозначил готовность запустить производство местного асфальтобетонного завода для покрытия не только районных нужд, но и всей республики. Василий Тищенко также уведомил, что в Слободзейском районе объявлен месячник по благоустройству, рассказал о проведенной комплексной проверке пищеблоков образовательных учреждений, сообщил о проводимом расследовании по факту ложного сообщения о якобы минировании одного из учебных заведений. Рыбницкий глава доложил о результатах проверки противопаводковых сооружений. По словам Виктора Тягая, в целом состояние дамб удовлетворительное. Обозначены «просевшие» места, требующие укрепления. Глава Дубоссар напомнил, что 14 марта на Роговской развилке был проведен митинг и церемония возложения цветов к памятному знаку, установленному в память о девятерых защитниках, погибших здесь в этот день в 1992 году. 20 человек тогда получили ранения. Памятные мероприятия проходят на различных мемориалах республики и сегодня – в 33-ю годовщину создания Народного ополчения.
На совещании наметили рабочие планы на неделю и более долгосрочную перспективу. Продолжается проведение ведомственных коллегий и подведение годовых итогов деятельности государственных администраций. Сегодня отчет представит глава Слободзейского района.