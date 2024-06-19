В субботу, 15 марта, вступил в силу новый Закон о гражданстве Румынии, которое можно получить при рождении, путем усыновления или по заявлению в соответствии с условиями, принятыми парламентом.
Документ обнародовал исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан, сообщает point.md ссылаясь на newtv.md
Новый закон, среди прочего, предусматривает, что восьмилетний срок проживания в Румынии, необходимый для получения гражданства, может быть сокращен до трех лет, если заявитель докажет свое активное участие в экономической, образовательной или культурной жизни румынского общества.
Получить гражданство могут граждане государства-члена Европейского Союза, родившиеся в Румынии, чьи родители имели законное право на проживание в стране.
Сокращением срока получения гражданства может воспользоваться лицо, получившее статус беженца и доказавшее, что оно интегрировалось в румынское общество посредством выдающихся достижений в учебной подготовке, в профессиональной сфере или имеет особую гражданскую активность.
Также существуют обязательные критерии для получения румынского гражданства, включая хорошее знание языка, стабильный и законно полученный доход в Румынии, а также соблюдение национальных законов и ценностей.
Новый закон вводит цифровую карту гражданства и расширяет возможность восстановления румынского гражданства для родственников третьей степени родства.