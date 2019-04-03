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ГТК ПМР представила информационную картину недели
фото: fgr.gospmr.org
ГТК ПМР представила основные зарегистрированные нарушения за минувшую неделю в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР
Основное за минувшую неделю (10-16 марта) в работе региональных подразделений таможенных органов ПМР:
- пресечены попытки перемещения помимо таможенного контроля почти 2 тонн лома алюминия, мотоцикла, трех автомобилей регистрации Литвы и Республики Молдова;
- выявлены факты недекларирования товаров народного потребления, двух транспортных средств регистрации РМ и Польши;
- зарегистрирован 21 факт нарушения сроков временного ввоза в особенном порядке (в том числе с уплатой сбора-виньетки) транспортных средств иностранной регистрации.
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