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ЕС в январе закупил российского газа на максимальную сумму за два года

ЕС в январе закупил российского газа на максимальную сумму за два года
фото: Владимир Смирнов/ ТАСС

Главными импортерами СПГ стали Франция, Испания и Бельгия, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС

Евросоюз (ЕС) в январе закупил российский трубопроводный газ на €833 млн, а сжиженный природный газ (СПГ) - на €1,07 млрд, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС. Суммарные закупки в €1,9 млрд стали максимальными за два года, пишет ТАСС.

Страны ЕС в январе заплатили за СПГ из России €1,07 млрд - на 17% выше, чем в декабре 2024 года, и на 57% больше, чем в январе 2024 года. Этот показатель стал максимальным с января 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено более €1,3 млрд. Главными импортерами стали Франция (€455 млн - максимум с декабря 2022 года), Испания (€261,5 млн - максимум с января 2023 года) и Бельгия (€256,7 млн - максимум с апреля 2023 года). Нидерланды увеличили покупку СПГ из России на 1,6% по сравнению с декабрем 2024 года - до €100 млн.

ЕС в январе также импортировал российский трубопроводный газ на €833 млн, что лишь на 10% ниже показателя декабря 2024 года, несмотря на полную остановку транзита через территорию Украины. Более того, эта сумма выше, чем была в октябре и ноябре 2024 года. На сегодня газопровод "Турецкий поток" остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

  • Вчера, 17:00
  • DTV
  • Просмотров: 108
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