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Шаги к энергетической независимости

Шаги к энергетической независимости

В ходе пленарного заседания Верховного Совета, в котором приняли участие Председатель Правительства Александр Розенберг, Вице-премьеры Алена Рускевич и Виктор Таранов, а также представители министерств и ведомств, были рассмотрены и утверждены во втором окончательном чтении законодательные инициативы, направленные на развитие возобновляемых источников энергии в республике.

Как передает пресс-служба Правительства ПМР, комплекс законопроектов, предложенных Правительством, ориентирован на поддержку предприятий, занятых в сфере производства электроэнергии на основе альтернативных источников. Признание этого направления приоритетным стало ответом на вызовы, с которыми столкнулось Приднестровье в начале текущего года. Введение данных мер позволит привлечь инвестиции и компенсировать дефицит электроэнергии, вызванный газовым кризисом.

Для организаций, занимающихся строительством, эксплуатацией и обслуживанием генерирующих объектов, предусмотрены налоговые и таможенные льготы. В частности, они освобождаются от уплаты налога на доходы на 5 лет с момента получения первой выручки. Дополнительно закреплены льготы по земельному налогу для владельцев объектов, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников.

Процедура декларирования оборудования для производства электрической и тепловой энергии на альтернативной основе также была упрощена. Соответствующие изменения в Таможенный кодекс позволят снизить временные и финансовые затраты при его ввозе.

В свою очередь, глава Правительства Александр Розенберг неоднократно говорил об актуальности развития «зеленой» энергетики в государстве. Таким образом можно решить вопрос дефицита электроэнергии. Дополнительно поставлена задача минимизировать потребление природного газа за счет перехода на альтернативные источники, в том числе в системе теплоснабжения. Такой шаг позволит более рационально использовать энергоресурсы республики.

Также по поручению Председателя Правительства уже после вступления в силу принятых парламентом изменений будет разработана тарифная политика, регулирующая закупку, транспортировку и распределение энергии, полученной из возобновляемых источников. Это поможет создать стабильные условия работы инвесторов и обеспечить прозрачность работы в данном секторе.

Принятые законодательные инициативы дадут импульс развитию зеленой энергетики, способствуя укреплению экономической стабильности и повышению уровня энергетической независимости Приднестровья.
  • Вчера, 17:04
  • DTV
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