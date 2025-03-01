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В Молдове выросло число особо тяжких преступлений

В Молдове выросло число особо тяжких преступлений
источник фото: nokta.md

В 2024 году в Молдове было зафиксировано 24,6 тысячи преступлений, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Молдовы, пишет mybusiness.md.

Наибольший рост — 68,4% — зафиксирован в преступлениях против органов государственной власти и безопасности страны.

Каждое пятое зарегистрированное правонарушение относилось к категории тяжких и особо тяжких.

Большинство преступлений произошло в Кишиневе (29,2%), Бельцах (5,5%) и Кагуле (2,9%). Более трети всех правонарушений связаны с кражами и уничтожением имущества, а почти каждое шестое — с транспортом.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 2%. В 2024 году их зарегистрировано 493, из которых 45,6% — кражи, 15% — карманные кражи, 7,7% — хулиганские действия и 6,7% — грабежи.

  • Вчера, 17:06
  • DTV
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