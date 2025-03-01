Срок утверждения тарифов на коммунальные услуги на 2026 год - включая снабжение газом, электричеством, теплом и водой - продлили до 1 августа. Такое решение сегодня принял Верховный Совет ПМР по предложению Правительства, пишет novostipmr.com.
Причина переноса - сохраняющаяся неопределенность с долгосрочными поставками природного газа в республику. Это не позволяет точно спрогнозировать энергобаланс.
Согласно действующей норме Закона «О ценах и ценообразовании» Правительство должно утверждать тарифы на коммунальные услуги на следующий год до 1 июня. До нынешнего газового кризиса так и происходило. Но сейчас это невозможно по объективным причинам, потому было решено продлить срок.