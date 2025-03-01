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Срок утверждения тарифов на коммунальные услуги на 2026 год продлили до 1 августа

Срок утверждения тарифов на коммунальные услуги на 2026 год продлили до 1 августа
источник изображения: garant.ru

Срок утверждения тарифов на коммунальные услуги на 2026 год - включая снабжение газом, электричеством, теплом и водой - продлили до 1 августа. Такое решение сегодня принял Верховный Совет ПМР по предложению Правительства, пишет novostipmr.com.

Причина переноса - сохраняющаяся неопределенность с долгосрочными поставками природного газа в республику. Это не позволяет точно спрогнозировать энергобаланс.

Согласно действующей норме Закона «О ценах и ценообразовании» Правительство должно утверждать тарифы на коммунальные услуги на следующий год до 1 июня. До нынешнего газового кризиса так и происходило. Но сейчас это невозможно по объективным причинам, потому было решено продлить срок.
  • Вчера, 17:08
  • DTV
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