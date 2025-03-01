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В Бендерах ремонтируют Дачу Флеммера

В Бендерах ремонтируют Дачу Флеммера
фото: bendery.gospmr.org

Объект культурного наследия 19-го века – дача Флеммера. Еще несколько лет назад здание было в аварийном состоянии. Сейчас его ремонтируют. Там укрепили стены, обновили кровлю, деревянные навесы, заменили водостоки.

В Бендерах на Борисовке на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Лира» находится «дача Флеммера» — объект культурного наследия XIX века. Еще пару лет назад здание было в аварийном состоянии. Сейчас его ремонтируют. Укрепили стены, обновили кровлю и деревянные навесы, заменили водостоки, сообщает Бендерское Телевидение.

Этому зданию уже больше 150 лет. Дача зубного врача Флеммера известна тем, что 4 мая 1919 года здесь проходила партийная конференция коммунистов. На ней приняли решение начать Бендерское вооруженное восстание против румынских оккупантов.

В советское время дачу переделали под спальный корпус детского лагеря «Лира». В конце 90-х лагерь закрыли. Старое здание дачи стало ветшать и разрушаться. Сейчас, чтобы укрепить стены, которые буквально разъезжаются, сделали металлический каркас. Он опоясывает и поддерживает все сооружение снаружи.

Укрепили и сам фундамент здания. Но, все же, чтобы на даче Флеммера открыть музей или другой культурный объект, еще предстоит большой ремонт. Нужно провести электричество, воду, отопление, наладить систему вентиляции. Сделать потолки, полы, лестницы, установить новые окна, и не только.

  • Вчера, 17:25
  • DTV
  • Просмотров: 118
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