Стороны собираются подписать итоговый протокол заседания, чего не было уже 3 года. Подписывать его отказывалась молдавская сторона. Кишинев использовал как повод для демарша то, что Приднестровье установило дополнительные посты правоохранительных органов в Зоне безопасности после серии терактов в апреле-мае 2022 года, сообщает novostipmr.com.
Однако на сегодняшний день эти посты сняты.
«Накопилось порядка 139 докладов Объединённого военного командования. Много вопросов, связанных с деятельностью миротворческих сил, обстановкой в Зоне безопасности. И все они нашли своё отражение в итоговом документе, который готовится к подписанию. В этом контексте мы нашли понимание с молдавской стороны, естественно, при содействии российской стороны. Хотелось бы тоже отметить их важную роль с точки зрения обеспечения определённых гарантий в рамках достижения тех соглашений, которые сегодня нашли своё окончательное решение», – прокомментировал журналистам сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Российская сторона считает нахождение консенсуса положительным моментом. Как отметил сопредседатель ОКК от РФ Александр Андреев, это позволит комиссии двигаться дальше и работать по всем направлениям.
«Это, я считаю, позитивный сигнал. Мы таким образом создаём условия для дальнейшей ритмичной, нормальной работы нашего органа управления миротворческой операцией. Я надеюсь, что это даст возможность приступить к обсуждению некоторых других застарелых вопросов, которые накопились за долгое время и которые тоже необходимо обсуждать. Я благодарен своим коллегам из делегации Приднестровья и Республики Молдова за то, что мы в результате непростой работы пришли к этому решению», – сказал он.
Принятые решения позволят вновь запустить работу основных механизмов работы ОКК, которые были заблокированы все эти 3 года. Более детально это пропишут в следующих решениях ОКК. И самое главное: всё это будет функционировать только после подписания итогового протокола. Оно запланировано на следующее заседание Объединённой контрольной комиссии.