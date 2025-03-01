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В Молдове солдат-срочник скончался в казарме
источник фото: radiomoldova.md
Сегодня около 13:00 внезапно скончался солдат-срочник Национальной армии Молдовы.
По информации, предоставленной Центром оперативного командования Национальной армии РМ, солдат потерял сознание в казарме во время перерыва, пишет noi.md.
Врач воинской части немедленно оказал первую помощь, позже вызвав бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали внезапную смерть молодого человека.
Специальная комиссия Национальной армии РМ проводит оперативное расследование обстоятельств инцидента. Причины смерти будут установлены судебно-медицинскими экспертами.
В то же время оборонное ведомство информировало компетентные органы и передало все материалы по делу.
Солдат был призван на военную службу летом 2024 года.
Министерство обороны Молдовы выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и окажет всю необходимую поддержку для выяснения этого прискорбного случая.
- Вчера, 17:10
- DTV
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