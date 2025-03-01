Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подвело итоги своей работы за 2024 год и определило приоритеты на предстоящий период. В формате видеоконференции состоялось расширенное заседание отчетной коллегии, в котором приняли участие Председатель Правительства Александр Розенберг, представители министерств, депутаты и руководители районных и городских администраций. Министр цифрового развития Александр Димитрогло представил основные достижения ведомства, подчеркнув важность цифровизации государственного управления, развития геоинформационных систем и совершенствования электронных сервисов для граждан и бизнеса, сообщает пресс-служба Правительства республики.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций относительно молодое, но уже успело доказать свою продуктивность и прогрессивность.
Одним из ключевых направлений деятельности стало развитие комплекса «Электронное Правительство», включающего все основные государственные информационные системы. В минувшем году значительно расширились возможности Портала государственных услуг, что позволило увеличить число пользователей и повысить доступность электронных сервисов. На Портале свои услуги представляют 25 ведомств, а общее количество заказанных услуг достигло 15,3 тыс., что на 5% превышает показатели 2023 года. В результате число пользователей выросло до 27,2 тыс. человек, что свидетельствует о растущем доверии граждан к электронным сервисам и их удобстве.
В данной связи Премьер акцентировал внимание профильного ведомства на важности модернизации и интеграции баз данных, обеспечении их безопасности и развитии Портала госуслуг. Он отметил, что необходимо популяризировать электронные услуги среди населения и переводить востребованные сервисы на цифровые площадки.
«Нужно развивать наш Портал госуслуг. Да, сегодня граждане активно им пользуются. Динамика есть, но она недостаточная. Нужно заниматься популяризацией этих услуг, давать больше информации. Население должно четко знать как работает этот Портал и какие там есть услуги. Его нужно также расширять. Самые востребованные услуги нужно переводить на электронную площадку», – отметил Александр Розенберг.
Немаловажным аспектом цифровизации стало развитие межведомственного электронного документооборота, который существенно ускорил обмен информацией между государственными структурами и позволил оптимизировать временные и финансовые затраты. В 2024 году было отправлено порядка 251 тыс. документов, что на 5% больше, чем годом ранее. Параллельно расширялись возможности осуществления электронных платежей, что упростило процесс оплаты государственных услуг и снизило необходимость личного присутствия при взаимодействии с ведомствами.
Министерство активно развивало земельный кадастр, который становится важным инструментом для систематизации данных о земельных участках. За прошедший год существенно увеличился объем внесенных данных, что позволило охватить значительную часть территории республики. В рамках взаимодействия с Российским реестром ведется работа по созданию современной геодезической сети, что станет основой для дальнейшего совершенствования кадастрового учета.
Не менее значимым направлением цифровизации стала система здравоохранения. Внедрение системы «Электронное здравоохранение» позволило автоматизировать ключевые процессы в медицинских учреждениях, упростить взаимодействие пациентов с врачами и повысить эффективность оказания медицинских услуг. В нескольких поликлиниках система уже успешно функционирует, а в ближайшем будущем планируется запуск электронного больничного листа, что значительно ускорит получение необходимых документов.
Сфера связи также претерпела изменения. Завершен проект перехода на цифровое эфирное телевещание, что позволит улучшить качество телесигнала и постепенно отказаться от аналогового ТВ. В сфере почтовой связи завершена работа над проектом закона «О почтовой связи», а предприятие «Почта Приднестровья» внедрило услугу «гибридной почты», что позволяет МВД оптимизировать отправку и доставку корреспонденции, снижая расходы. Несмотря на внедрение новых технологий, почтовая отрасль сталкивается с финансовыми трудностями, вызванными снижением доходов и увеличением расходов. Низкая заработная плата и дефицит кадров остаются серьезными проблемами, требующими внимания и решений.
Говоря о почтовой связи, Александр Розенберг подчеркнул необходимость модернизации услуг почты и поиска новых ниш.
«Сфера, которая связана с доставкой, должна послужить драйвером развития почтовой связи. Доходность почты надо увеличивать и развивать. И это позволит при диверсификации услуг повысить заработную плату работникам» – выразил мнение Глава Правительства.
Важное место в работе ведомства заняло совершенствование мер по защите детей от вредной информации. Внесенные в законодательство изменения позволили усилить контроль за распространением контента и проводить экспертизы продукции даже при отсутствии аккредитованных специалистов. В сотрудничестве с Государственной службой по культуре и историческому наследию было рассмотрено более 50 фильмов на соответствие требованиям законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних.
Параллельно министерство занималось развитием полиграфии, издательского дела и рекламы. В 2024 году были проведены плановые проверки типографий ООО «Новый стиль» и ЗАО «Типар», нарушений не выявлено. За год зарегистрировано свыше 400 наименований печатных изданий, включая книги, журналы, газеты и изобразительные материалы. За отчетный период ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист» увеличило доходы на 3,1%. В то же время ГУП «Издательство «Марка Приднестровья» отметило снижение объема продаж на 16,7%, что связано с уменьшением спроса на почтовые марки.
Государственные СМИ играют ключевую роль в обеспечении оперативного и достоверного информирования населения, особенно в условиях информационных атак. В 2024 году было подготовлено более 8 тыс. информационных материалов по значимым темам: развитию спорта, поддержке предпринимательства, здравоохранению и противодействию незаконному обороту наркотиков.
Активно освещались мероприятия, посвященные историческим и культурным событиям, а также проблемы трудовой занятости и социальной защиты. Особое внимание уделялось формированию приднестровской идентичности и популяризации традиционных семейных ценностей.
Затронув тему работы средств массовой информации, Председатель Правительства отметил важность активной информационной политики. Он подчеркнул, что СМИ должны не только информировать население, но и помогать объяснять работу государственных органов, чтобы снизить количество обращений граждан по вопросам, связанным с правоприменительной практикой.
«Хочу отметить, что сегодня контент достаточно насыщенный, наполненный, причем все СМИ работают очень профессионально с точки зрения информационного обеспечения нашего населения. Только достоверная информация позволяет формировать определенные мысли в умах», – констатировал Александр Розенберг.
В 2025 году Министерство планирует и дальше развивать цифровые технологии и работать над информационной безопасностью. Особое внимание будет уделено поддержке мероприятий Года приднестровского народа, празднованию 80-й годовщины Победы и продвижению позитивного образа Приднестровья в медиапространстве. Продолжится работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты детей от вредной информации и укреплению сотрудничества с международными партнерами.
В завершении Премьер поблагодарил руководство министерства и его сотрудников за продуктивную работу, отметив, что ведомство демонстрирует высокий уровень профессионализма. Он выразил надежду на дальнейшее развитие министерства и его подведомственных структур. В целом деятельность Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по итогам 2024 года признана Александром Розенбергом удовлетворительной.