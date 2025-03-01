В Молдове первая запись на получение квалифицированного сертификата электронной подписи, одновременно с выдачей карты, удостоверяющей личность, будет осуществляться бесплатно для первого миллиона человек. Соответствующее положение содержится в проекте постановления, подготовленном Государственной канцелярией РМ, передает IPN.
Согласно проекту, первый миллион граждан Республики Молдова, которые подадут заявление на получение первой карты, удостоверяющей личность, в течение максимального срока, установленного для предоставления этой услуги, получат документ бесплатно.
В то же время, первый миллион граждан Молдовы, которые запросят выдачу первого квалифицированного сертификата для электронной подписи, включаемого в удостоверение личности, независимо от срока, в который было запрошено первое удостоверение личности, включая тех, кто пользуется льготами при предоставлении услуги сертификации открытого ключа для удостоверения личности, будут освобождены от уплаты сбора.
Первый миллион физических лиц, которые получат первый квалифицированный сертификат электронной подписи, включенный в карту, удостоверяющую личность, в том числе и те, кто пользуется льготами при оказании услуг по сертификации открытых ключей, получат бесплатный считыватель смарт-карт.
Согласно проекту, услуги по выдаче карт, удостоверяющих личность, будут предоставляться при первой выдаче документа гражданам Республики Молдова, ранее не имевшим удостоверения личности, в том числе электронного. Также бесплатно будут выдаваться удостоверения пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями тяжелой, тяжелой или средней степени, ветеранам войны, участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии и т.д.
Проектом предлагается установить плату в размере 290 леев за выдачу карты, удостоверяющей личность, в максимальные сроки (20 рабочих дней), с применением коэффициентов повышения платы за оказание услуги в срочном порядке в размере 1,75, 2,5, 3,25 или 4, в зависимости от срока: 10, 5 рабочих дней, один рабочий день или на момент подачи заявки. Тариф за выдачу временного удостоверения личности составляет 100 леев.