После месяцев неопределенности Кирсти Ковентри была названа преемницей немца Томаса Баха на посту нового президента Международного олимпийского комитета (МОК), одного из самых влиятельных людей в спорте, пишет mixnews.lv.
Зимбабвийка Ковентри становится первой женщиной и африканкой, избранной президентом МОК.
Агентство France 24 cообщает, что Кирсти Ковентри была избрана президентом Международного олимпийского комитета, став первой женщиной и первой африканкой, получившей, возможно, самую важную должность в мировом спорте в возрасте всего 41 года.
Министр спорта Зимбабве и двукратная олимпийская чемпионка по плаванию одержала ошеломительную победу в первом туре конкурса из семи кандидатов после того, как за нее проголосовали почти 100 ее коллег из числа членов МОК.
Себастьян Коэ из Великобритании, Хуан Антонио Самаранч-младший из Испании, Дэвид Лаппартьен из Франции, принц Фейсал из Иордании, уроженец Швеции Йохан Элиаш и Моринари Ватанабэ из Японии надеялись претендовать на высшую должность в матче, который, как ожидалось, будет гораздо более напряженным.
Это были самые открытые и непредсказуемые выборы президента МОК за последние десятилетия, при этом до голосования не было явного фаворита.
Теперь Ковентри будет поручено направить олимпийское движение в новую эру, курируя будущие Игры и решая ключевые проблемы, такие как рост расходов, геополитическая напряженность и меняющийся ландшафт глобального управления спортом.
Новый президент МОК, избранный на восьмилетний срок, вступит в должность после передачи полномочий 23 июня 2025 года.
Избранный президент Ковентри, уроженка Хараре, принимала участие в пяти Олимпийских играх. С момента своего дебюта в Сиднее-2000 до последнего выступления в Рио-2016 она завоевала семь олимпийских медалей (две золотые, четыре серебряные, одну бронзовую), выиграв золото на дистанции 200 м на спине в Афинах-2004 и Пекине-2008. За свою карьеру она также завоевала три золотые медали чемпионата мира и четыре титула чемпионки мира на короткой воде, а также выиграла золото Игр Содружества и 14 золотых медалей Африканских игр.