С 23 марта физические лица смогут ввозить беспошлинно для личного пользования твердотопливные котлы и электрогенераторные установки любой мощности. Ранее действовало ограничение: для котлов – не более 50 кВт, для электрических генераторов – не более 10 кВт, сообщает ГТК ПМР.
Тарифная льгота действует при условии ввоза указанных товаров в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год и распространяется также на случаи их доставки перевозчиком в адрес физического лица.
Дополнительно следует обратить внимание, что перечень товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами и налогами, дополнен инверторами, которые используются в системах альтернативного энергоснабжения. Данные устройства разрешены к беспошлинному ввозу для личных целей в количестве 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год.
Принятые Правительством ПМР изменения направлены на упрощение действующего порядка ввоза товаров для личного пользования в контексте поддержки развития альтернативной энергетики, в т.ч. для частного применения.