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Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов

Упрощены правила ввоза котлов и электрогенераторов
фото: ГТК ПМР

С 23 марта физические лица смогут ввозить беспошлинно для личного пользования твердотопливные котлы и электрогенераторные установки любой мощности. Ранее действовало ограничение: для котлов – не более 50 кВт, для электрических генераторов – не более 10 кВт, сообщает ГТК ПМР.

Тарифная льгота действует при условии ввоза указанных товаров в количестве не более 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год и распространяется также на случаи их доставки перевозчиком в адрес физического лица.

Дополнительно следует обратить внимание, что перечень товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами и налогами, дополнен инверторами, которые используются в системах альтернативного энергоснабжения. Данные устройства разрешены к беспошлинному ввозу для личных целей в количестве 1 штуки не чаще 1 раза в календарный год.

Принятые Правительством ПМР изменения направлены на упрощение действующего порядка ввоза товаров для личного пользования в контексте поддержки развития альтернативной энергетики, в т.ч. для частного применения.
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