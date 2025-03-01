Военнослужащие Учебного центра высадили клены на Квартале захоронения защитников Отечества Борисовского кладбища.
Облагораживание территории вокруг могил и монументов проводилась во взаимодействии с общественной организацией «Объединение участников боевых действий города Бендеры «Боевые братья», передает пресс-служба Министерства обороны Приднестровья.
«Это священное место, где захоронены умершие защитники Отечества. Общественная организация «Боевые братья» ежегодно проводит субботники перед Радоницей, Днем Победы, Днем Бендерской трагедии. Сегодня мы решили провести высадку деревьев взамен засохших (воинскому кварталу уже 10 лет), для того, чтобы он соответствовал внешнему виду проекта, который будет реализован, как Мемориал захоронения защитников Отечества. Акция по благоустройству мест захоронений – глубоко символична и патриотична, особенно для нынешнего поколения молодых защитников нашей Родины. Будет актуально провести такой субботник в канун 80-летия Великой Победы и 35-летия образования республики», – отметил председатель Общественной организации «Объединение участников боевых действий города Бендеры «Боевые братья» Виктор Березянский.
На Мемориале нашли вечный покой 250 защитников Приднестровья, ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Могилы посещают родные и близкие погибших, бендерчане, руководство города и республики.
«Сегодня мы с сослуживцами не просто наводим порядок, а выражаем наше уважение и почтение к памяти воинов, павших при исполнении воинского долга в разное время. На территории мест захоронений появятся клены, они примутся и распустятся, сюда будут приходить родственники и все, кто придут почтить память павших. Это наш вклад и наша сопричастность к благородному делу – сохранению памяти», – отметил один из военнослужащих.
В проекте Мемориала захоронения защитников Отечества – аллея кленов и монументальная арка. У могилы умершего защитника уже установлены единообразные плиты. Работы по увековечению памяти ведутся по поручению Президента Вадима Красносельского.