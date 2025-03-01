Состоялось расширенное заседание Коллегии судов общей юрисдикции Приднестровья. Тема – подведение итогов 2024 года, их обсуждение и анализ. В работе приняли участие первые лица государства, руководители органов власти, председатели судов, представители министерств, ведомств, судьи. Докладчик – председатель Верховного суда ПМР Адриан Пеньковский, сообщает пресс-служба главы государства.
Статистика. В 2024 году в производстве городских и районных судов было 34084 дела и материала (на 5,2% меньше, чем в 2023 году). Из них 54% – гражданские, 22% – об админправонарушениях, 14% – судебного контроля и исполнения приговоров, 7% – уголовные дела. Выступающий детально остановился на показателях по каждому направлению. Особое внимание уделил соблюдению процессуальных сроков, подчеркнув, что своевременность правосудия важна для укрепления доверия граждан к судебной системе. Привел цифровые данные. К примеру, 65% уголовных дел рассматривались до трех месяцев. Но при этом выросло количество уголовных дел, находящихся в производстве больше года: если в 2023 году таких было 26, то в 2024-м – 31.
Говоря о судебной нагрузке, Адриан Пеньковский сообщил, что в 2024 году в городских (районных) судах правосудие осуществляли 62 судьи. В среднем в производстве у каждого за год было 549 дел. Среднемесячная нагрузка – 52,3 дела. Но если посмотреть в разрезе городов и районов, то цифры будут заметно разниться: в Каменке, к примеру, нагрузка составила 30 дел, а бендерские судьи рассматривали в месяц вдвое больше. При этом докладчик отметил, что дисбаланс стал менее выраженным, чем в предыдущие периоды. Председатель дал поручение соответствующим структурам рассмотреть возможность перераспределения штатов между судами, исходя из реальной нагрузки. Также отмечено, что в 2024 году на должность городских и районных судей назначены четыре человека. Такое же количество судей прекратили в отчетном периоде соответствующие полномочия (двое из них в связи с назначением судьями Верховного суда). Девять судейских должностей оставались вакантными: четыре в Рыбнице, по две в Тирасполе и Слободзее, одна – в Григориопольском районном суде. Штатная численность аппаратов судов – 397 единиц, не заняты 32. В течение года уволено и принято на работу примерно равное число сотрудников – порядка полусотни. Наибольшая текучесть кадров наблюдается среди секретарей судебного заседания.
В докладе прозвучали сведения о работе по улучшению материально-технического обеспечения судов. В 2024 году ремонтные работы проводились в зданиях Верховного суда, а также городских и районных: Каменского, Бендерского, Тираспольского. В мае был начат ремонт и в Слободзейском, но по вине недобросовестного подрядчика приостановлен. Выполнено всего 17% работ.
Докладчик уделил внимание теме условно-досрочного освобождения. Отмечено, что количество рассмотренных материалов уменьшилось на 9,2% по сравнению с данными 2023 года (138 дел). 71,7% (99 единиц) – ходатайства осужденных (удовлетворены треть из них), 28,3% – по представлению органов исполнения наказаний (удовлетворены 34 из 39). Пятеро заключенных освобождены в связи с болезнью.
О работе судов с выводами и рекомендациями высказались Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг и Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий. Среди прочего прозвучало предложение перейти к системе автоматизированного распределения дел среди судей. Инициатива требует дополнительного обсуждения. Говорили также о необходимости совершенствования механизма возмещения морального вреда.
Президент работу судов общей юрисдикции по итогам 2024 года признал удовлетворительной. Глава государства выразил судьям и сотрудникам аппаратов благодарность за труд. Вадим Красносельский остановился на некоторых аспектах их деятельности. Он напомнил принцип, который считает незыблемым: лучше оставить без наказания человека, преступившего закон, чем осудить невиновного. Руководитель страны рекомендовал «проводить работу над ошибками» по каждому оправдательному приговору. Кроме того, он считает, что эти материалы должны использоваться в качестве методических материалов (примеры и их анализ) в учебном процессе при подготовке профильных специалистов.
Еще одна тема, которую поднял Президент, – орудия средств совершения административных правонарушений. По мнению Вадима Красносельского, должны быть не только четко прописаны, но и применяться на практике механизмы их изъятия.
Глава государства также говорил об институте УДО. Вадим Красносельский обратил внимание на качественную подготовку ГСИН материалов при ходатайстве об условно-досрочном освобождении осужденных, что подтверждают озвученные показатели: удовлетворено 34 из 39 прошений. Президент рекомендовал Минюсту продолжить и активизировать эту работу. Он подчеркнул, что считает целесообразным чаще использовать иные, не связанные с лишением свободы формы наказания. Изоляция оправдана в случае, если осужденный представляет опасность для общества, отметил Вадим Красносельский. Президент привел данные о количестве лиц, содержащихся в местах лишения свободы: если в начале 2017 года таковых было 3600, то на 1 января 2025-го – 1350. Такое сокращение говорит и о снижении нагрузки на ГСИН и государство в целом, подчеркнул Вадим Красносельский. Он также упомянул предстоящую амнистию. Ее планируют приурочить к 80-летию Великой Победы и 35-летию Приднестровья. Законопроект находится на рассмотрении Верховного Совета. Заключения готовят различные структуры. Президент подчеркнул, что важно и мнение судейского сообщества на этот счет.