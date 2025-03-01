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Вспышка африканской чумы свиней в Новых Аненах

Вспышка африканской чумы свиней в Новых Аненах
фото: Uv.volgograd.ru/источник:regnum.ru

На ферме в селе Рошканы Новоаненского района, где зафиксировали вспышку африканской чумы свиней, круглосуточно работают специалисты. За три дня там уничтожили 10 тыс. свиней. Ущерб оценивают в 440 млн леев. Власти пытаются предотвратить распространение вируса, сообщает newsmaker.md.

На пресс-конференции 21 марта глава Национального агентства безопасности пищевых продуктов (ANSA) Раду Мустяцэ напомнил, что африканская чума свиней не опасносна для человека. Однако он предупредил, что зараженное мясо не следует употреблять в пищу и тем более передавать другим.

«Так болезнь может распространиться по всей стране. Важно сразу сообщать властям о случаях заражения», — отметил он.

Кроме того, ANSA пообещало вознаграждение €50 за информацию о мертвых кабанах, найденных в лесу или вблизи населенных пунктов, так как именно они — основные переносчики вируса.

Владелица фермы в Рошканах рассказала, что за три дня там уничтожили 10 тыс. свиней.

«У нас 14 корпусов, и абсолютно во всех есть вспышки. Очень важно срочно ликвидировать очаги, потому что мы не можем допустить, чтобы животные страдали и умирали на ферме. […] Это очень большой удар для нас», — заявила она.

В общей сложности на ферме должны уничтожить около 65 тыс. свиней. Ущерб оценивают в 440 млн леев.

Министр сельского хозяйства РМ Людмила Катлабуга заявила, что сейчас специалисты выясняют причину вспышки заболевания. Позже молдавские власти рассматривают возможность компенсации убытков.
  • Сегодня, 10:01
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