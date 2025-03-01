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Президент провел селекторное совещание с главами госадминистраций городов и районов республики

Президент провел селекторное совещание с главами госадминистраций городов и районов республики
фото: пресс-служба Президента ПМР

Главы государственных администраций проинформировали Президента о текущем положении дел в отраслях городского (районного) хозяйства, исполнении социальных обязательств, государственных и муниципальных программ, президентских поручений. Руководителем страны поставлены и новые задачи. К примеру, поручено освежить въездные группы населенных пунктов республики.

Сергея Сокирку и в его лице всех каменчан и жителей близлежащих сел Президент поздравил с 81-й годовщиной освобождения Каменки и Каменского района от немецко-фашистских захватчиков. Вадим Красносельский напомнил, что север Приднестровья избавился от нацистского гнета в результате Уманско-Ботошанской наступательной операции. Он подчеркнул, что по истечении 81 года среди приднестровцев жива память о героизме освободителей. В Каменке сейчас проходят торжественные мероприятия. Основные – в городском парке. Там же к празднику запустили новый фонтан, построенный по госпрограмме капитальных вложений, передает пресс-служба Президента ПМР.

Вадим Красносельский также акцентировал внимание на том, что награждения ветеранов памятными наградам, в том числе к 80-летию Великой Победы, должны проходить в торжественной обстановке. Формальная передача юбилейных медалей недопустима, подчеркнул Президент. В случае, если награждаемый по объективным причинам не может принять участие в торжественном мероприятии, соответствующую атмосферу необходимо создать по месту нахождения ветерана, нацелил руководитель страны.

Бендерский глава рассказал, что город готовит новые аудиофайлы исторической тематики, связанные с Великой Отечественной войной. Ролики будут транслировать в общественном транспорте и на остановочных пунктах.

В докладе главы Бендер прозвучала информация о том, что в городе высажено 185 сосен, 80 из которых – на территории Бендерской крепости и вблизи нее. Роман Иванченко обозначил проблему, связанную с неопрятностью пребывания у реки любителей рыбной ловли. Рыбаки оставляют на берегу много мусора. Решено установить в местах скопления рыбаков больше урн и провести профилактические беседы. В случае, если этого окажется недостаточно, будут приниматься иные меры.

На минувшей неделе в Бендерах прошли финальные игры республиканского турнира по волейболу в формате 4 на 4 (смешанные команды). Инициатором проведения таких состязаний среди учеников школ, гимназий, лицеев выступил Президент. Идея родилась в ходе общения с юными приднестровцами, побывавшими на большой московской спартакиаде школьников. Отборочные игры прошли по всей республике. Участвовало 1116 человек. В Бендерах на финальном этапе встретились местные волейболисты, дубоссарцы и рыбничане. Соревнования будут ежегодными. Роман Иванченко также сообщил, что 22 марта состоялось открытие республиканского турнира по греко-римской борьбе.

Роман Иванченко также сообщил о произошедшем на выходных возгорании в подвале психоневрологического интерната. Пришлось эвакуировать подопечных. Никто не пострадал. После ликвидации пожара учреждение вернулось к работе в штатном режиме. Ведется разбирательство. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. В ходе совещания отмечено, что недопустим свободный доступ граждан в социальные учреждения закрытого типа. Что касается недавнего пожара, произошедшего в бендерском лицее, там уже ведутся ремонтно-восстановительные работы. Заменили окна. Приводят в порядок сгоревший кабинет и пострадавшую часть фасада здания.

Серьезный пожар ликвидировали на неделе в Слободзейском районе. Горело около сотни гектаров камыша и сухой травы у границы с Украиной.

Главы докладывали о подвижках в проведении ремонтно-строительных работ на социально значимых объектах. Виктор Тягай рассказал, что завершить ремонт рыбницкой больницы рассчитывают 30 апреля.
  • Вчера, 12:39
  • DTV
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