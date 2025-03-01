По данным Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы (НАРЭ), в 2024 году в Молдову было импортировано 948 198,88 тонн нефтепродуктов (дизтопливо, бензин и сжиженный газ), что на 4,44 % (более чем на 40 тыс. тонн больше) по сравнению с 2023 годом.
Это самый большой объем импорта нефтепродуктов в Республику Молдова за последние два десятилетия, передает Mold-Street.
Наибольшую долю занимает дизельное топливо – почти 73,4 % от общего объема импортируемых нефтепродуктов. По данным НАРЭ, количество дизельного топлива увеличилось по сравнению с 2023 годом примерно на 30 тыс. тонн, или на 4,5 % и достигло 695 592 тонн.
По данным Mold-Street.com, объем импорта примерно на 50% выше, чем в 2015 году, вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем в 2001 году.
Рост обусловлен в основном большим количеством автомобилей с дизельными двигателями, а также спросом со стороны Украины.
Импорт бензина за этот же период увеличился на 11 718 тонн, или на 6,36 % по сравнению с 2023 годом и составил около 195 957 тонн, что составляет 20,7 % от общего объема импортируемых нефтепродуктов.
Импорт сжиженного газа, напротив, сократился примерно на 1400 тонн и составил всего 56 650 тонн, или менее 6% от общего объема.
Данные, опубликованные НАРЭ, показывают, что Румыния остается основным поставщиком нефтепродуктов: на ее долю приходится 99,1 % бензина, 74,1 % дизельного топлива и 69 % сжиженного газа.
Также значительные объемы дизельного топлива были импортированы из Египта – 7,7%, Объединенных Арабских Эмиратов – 6,9%, Турции – 4,5% и Болгарии – 4,4%. Индия, которая в 2023 году достигла доли около 10% поставок дизельного топлива на молдавский рынок, сократила поставки до доли всего 1,2%.
В случае сжиженного углеводородного газа данные НАРЭ показывают, что импорт из России (некогда одного из крупнейших поставщиков нефтепродуктов) возобновился и составляет 5,7% от общего объема. Помимо Румынии и России, сжиженный углеводородный газ импортировался из Египта – 5,3%, Латвии – 5,1%, Казахстана – 3% и США – 2,6%.
По данным НАРЭ, наиболее востребованным видом топлива на рынке Республики Молдова по-прежнему остается стандартное дизельное топливо, доля которого на оптовом рынке составляет 81,4%, а на розничном — 55,6%.