Dnestr.TV

 
0

Какой прожиточный минимум за февраль 2025 года

Какой прожиточный минимум за февраль 2025 года
источник фото: cuisineaz.com

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за прошлый месяц. В феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 0,58%; в среднем на ребенка – на 0,18%; в среднем для трудоспособного населения – на 0,50%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,44%, передает newspmr.com.

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за февраль 2025 года составил 100,13% (февраль 2024 г. – 100,47%).

По сравнению с февралем 2024 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 5,88%; в среднем на ребенка – на 7,91%; в среднем для трудоспособного населения – на 6,02%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,27%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за февраль 2025 года по социально-демографическим группам населения составила:

- для трудоспособного населения – 2 203 руб. (2 192 руб. – в январе 2025 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 290 руб. (2 278 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 2 108 руб. (2 098 руб.);
- для пенсионеров – 1 729 руб. (1 719 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 2 196 руб. (2 192 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 883 руб. (1 880 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 357 руб. (2 353 руб.);
- в среднем на душу населения – 2 050 руб. (2 041 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на непродовольственные товары и роста тарифов на услуги населению.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,5%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 12:54
  • DTV
  • Просмотров: 104
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тарифы теплоснабжения для населения
  • Внесены изменения в правила ввоза товаров физическими л ...
  • Фальшивые деньги в Молдове: какие банкноты подделывают ...
  • Microsoft определилась со сроками закрытия Skype
  • Скоро будет действовать новый Уголовно-процессуальный к ...
  • Индекс потребительских цен в феврале 2025 года
  • Государство пересматривает расходы
  • Временный ввоз в особенном порядке - для незаконных авт ...
  • Госадминистрация Бендер подвела итоги работы в 2024 год ...
  • В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2 ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Новая Волна 89,3FM