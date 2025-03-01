Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровье за прошлый месяц. В феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 0,58%; в среднем на ребенка – на 0,18%; в среднем для трудоспособного населения – на 0,50%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 0,44%, передает newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за февраль 2025 года составил 100,13% (февраль 2024 г. – 100,47%).
По сравнению с февралем 2024 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: для пенсионера – на 5,88%; в среднем на ребенка – на 7,91%; в среднем для трудоспособного населения – на 6,02%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,27%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за февраль 2025 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 203 руб. (2 192 руб. – в январе 2025 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 290 руб. (2 278 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 2 108 руб. (2 098 руб.); - для пенсионеров – 1 729 руб. (1 719 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 2 196 руб. (2 192 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 883 руб. (1 880 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 357 руб. (2 353 руб.); - в среднем на душу населения – 2 050 руб. (2 041 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на непродовольственные товары и роста тарифов на услуги населению.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,3% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,5%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,5%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.