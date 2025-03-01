24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирная организация здравоохранения в своем отчете сообщила, что случаи детского туберкулеза в европейском регионе выросли на 10%.
Рост заболеваемости туберкулезом среди детей свидетельствует о том, что передача туберкулеза в европейском регионе все еще продолжается. Случаи детского туберкулеза в европейском регионе увеличились на 10%. Об этом в своем отчете сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Отчет под названием "Эпидемиологический надзор и мониторинг туберкулеза в Европе на 2025 год", опубликованный 24 марта Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения, показывает, что дети в возрасте до 15 лет составляют 4,3% больных новым и рецидивным туберкулезом (ТБ) в Европейском регионе ВОЗ, что является тревожным всплеском заболеваемости туберкулезом у детей в 2023 году на 10% по сравнению с предыдущим годом, сообщает korrespondent.net.
По данным ВОЗ, рост заболеваемости туберкулезом среди детей свидетельствует о том, что передача туберкулеза в европейском регионе все еще продолжается, и необходимы срочные меры общественного здравоохранения для контроля и уменьшения растущей нагрузки туберкулезом.
Данные также показывают рост заболевания среди младшего населения, поскольку общее количество сообщений о туберкулезе продолжает расти, и в период с 2022 по 2023 год было зарегистрировано более 650 дополнительных случаев заболевания среди детей.
Для каждого пятого ребенка, больного туберкулезом в ЕС, неизвестно, было ли завершено его лечение. Эта неопределенность относительно завершения лечения может привести к ухудшению последствий для здоровья, таких как появление лекарственно-устойчивого туберкулеза и его дальнейшая передача, указали в ВОЗ.
"Пришло время действовать, чтобы положить конец туберкулезу. Имея всего пять лет для достижения наших целей к 2030 году, очень важно, чтобы Европа снова сосредоточила свое внимание на профилактике и своевременном, эффективном лечении. С ростом числа случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза цену бездействия сегодня мы все заплатим завтра", - заявила директор ECDC Памела Ренди-Вагнер.
Также сообщается, что в 2023 году количество людей, у которых диагностировали и лечили туберкулез, снова начало расти после беспрецедентного падения в 2020 году, вызванного перебоями, связанными с COVID-19.
"В европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны Европы и Центральной Азии, в 2023 году было зарегистрировано более 172 тыс. людей с новым и рецидивом туберкулеза, что соответствует уровню 2022 года. Тем временем в странах ЕС диагноз был поставлен почти 37 тыс. лиц, что на 35 тыс. больше, чем в предыдущем году", - говорится в отчете.
Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Анри П. Клюге отмечает, что еще до недавнего сокращения международной помощи на цели развития мир столкнулся с нехваткой 11 миллиардов долларов США на глобальную борьбу с туберкулезом.
"Это может повлиять на жизненно важные программы борьбы с туберкулезом в европейском регионе, особенно в странах, не являющихся членами ЕС. Это означает, что передача туберкулеза может остаться незамеченной, что еще больше будет способствовать распространению штаммов, которые трудно поддаются лечению. Но мы не можем сдаваться. Мы должны продолжать борьбу с туберкулезом и искать новых партнеров, которые присоединятся к нам. Благодаря новым методам лечения, технологическим достижениям и инновациям у нас есть инструменты. Мы меняем лечение туберкулеза к лучшему - и я надеюсь, навсегда", - заявил Клюге.
Подчеркивается, что в европейском регионе показатель успешности лечения среди людей с новым и рецидивом туберкулеза, которые начали лечение препаратами первой линии в 2022 году, составил 75,5%. Как и в предыдущие годы, показатель успешности лечения в 2023 году был ниже в странах Европейской экономической зоны, чем в остальных странах европейского региона ВОЗ (67,9% против 77,2% соответственно).
"Это свидетельствует о значительном разрыве между текущими показателями успешности лечения и глобальными целями, установленными ВОЗ, которые предполагают достижение успешных результатов лечения как минимум у 90% пациентов. Тревогу вызывает туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, который остается серьезной проблемой в европейском регионе ВОЗ, поскольку показатели успешности лечения пациентов с множественной лекарственной устойчивостью значительно ниже ожидаемых. В 2023 году зарегистрированный уровень успешности лечения в регионе, где часто применяются традиционные методы лечения с использованием инъекционных препаратов, составил лишь 59,7%, что свидетельствует о постоянных трудностях в ведении этих сложных случаев", - говорится в отчете.